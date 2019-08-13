После инцидента с избиением активистки Дарьи Сосновской омоновцем, попавшим на видеозапись, пострадавшую увезли в больницу с подозрением на ушиб головного мозга, сообщила ТАСС ее адвокат Татьяна Молоканова.
"Врачам необходимо провести диагностику, так как вчера Сосновская жаловалась на головные боли, – уточнила Молоканова. – Есть подозрения, что у нее ушиб головного мозга".
Согласно медицинской справке, у девушки зафиксированы ушибы грудной клетки и мягких тканей головы.
На этом проблемы москвички не заканчиваются. В отношении нее составлен административный протокол за нарушение порядка проведения митинга. Ей грозит до 20 тысяч рублей штрафа либо до 40 часов обязательных работ.
Напомним, инцидент получил широкий резонанс, когда в интернет попало видео, на котором видно, как полицейский бьет в живот девушку при задержании. Действия правоохранителя осудили в том числе и звезды шоу-бизнеса, например, Егор Крид и Сергей Лазарев.
За сведения о личности сотрудника полиции, ударившего Сосновскую, адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков пообещал вознаграждение 100 тысяч рублей.
Издание Baza 12 августа со ссылкой на слова коллег-полицейских предположило, что удар активистке нанес Сергей Цыплаков – сотрудник 5-го батальона 2-го ОПП ГУ МВД по Москве.
В тот же день пресс-служба московского главка полиции опровергла эту информацию, не назвав имя того, кто на самом деле ударил Сосновскую.
Комментарии
Женщин бить это да... по мужски, что не пристрелил сразу?
Ну с ушибом головного мозга не получится, потому что суд посчитает, что она уже шла туда именно потому, что у нее был ушиб головного мозга. Но за удар в грудь полицейскому придется ответить, девушка шла туда ради этого кадра и полицейский сработал на нее
Неповиновение законному требованию сотрудника полиции сейчас ей до кучи накинут, ну и оскорбление представителя власти
3.08.2019 10:13
гость
давай и тебе такой же стоп-кадр сделают. Вообще-то понятно, что Россия только для сверхбогатых,которые свои деньги держат за её границей и детей там же оставляют, но ты то из той же массы колониального народа, а думаешь, что тебя (твоих детей) заберут с собой господа за рубеж. Зря так думаешь
Ну, не надо было сопротивляться, не получила бы удара. А вообще, собственно, ради этого и была задумана акция. Зато она сейчас вся бедная и несчастная получит денежек немного от спонсоров да от передачек с Малаховым и иже с ним.
Скоро они стрелять начнут, для продления власти не легитимного. Прекрасно понимают, что совершают преступления, поэтому и скрывают лица и бляхи свои...
Кстати, что за митинг то хоть был, за что отхватила то?
Кстати, что за митинг то хоть был, за что отхватила то?
Мы не знаем, но телка ни за что отхватила!
13.08.2019 10:24
- гость -
Не волнуйся, меня за бугор не заберут, потому что мне сильно не симпатична эта девушка провокаторша. Но действия полицейского мне тоже не нравятся. Ты определись, ты мужик или такая же истеричная девушка? Да, пацан молодой, не опытный, но бабки то уже отгребает приличные, выше среднего по стране, должен понимать, что их платят за профессионализм. Иначе он работает на девушку провокаторшу
Вот просто интересно - что скажет шпана если полицай ударит его девушку, сестру, мать - также будет защищать и порочить пострадавшую?!
" 13.08.2019 10:28
- гость -
Кстати, что за митинг то хоть был, за что отхватила то?
0 0
13.08.2019 10:29
- гость -
Кстати, что за митинг то хоть был, за что отхватила то?
Мы не знаем, но телка ни за что отхватила!"
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ты троль хотя бы паузы делай, а то уж совсем полностью свой дебелизм показываешь (не зачтут и не оплатят, а то хуже того-выгонят с работы)
Гарант отмалчивается, смылся в сочи - а мог бы разрулить ситуацию...
женщин бить конечно нельзя, но, очевидно, она тоже его ударила - на видео плохо видно этот момент
13.08.2019 10:40
- гость -
Значит буду как и ты безработным.
Тут приходится порочить обе стороны в той мере, которую эта сторона заслужила. Девушка совершила административное правонарушение, а вот полицейский рискует получить уголовное наказание. Дисциплинарное за непрофессиональные действия, это для него в лучшем случае
13.08.2019 10:40
- гость -
Два сообщения были написаны двумя разными людьми. Это мне стало инетресно, что за митинг был, по этому и спросил.
Несколько раз просмотрел, кажется, что когда он потянулся к палке, она сделала ему что то типа подножки. Но все равно удар был лишним. Несоразмерным ее действиям
Тут приходится порочить обе стороны в той мере, которую эта сторона заслужила. Девушка совершила административное правонарушение, а вот полицейский рискует получить уголовное наказание. Дисциплинарное за непрофессиональные действия, это для него в лучшем случае
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Правонарушение за то что мимо проходила?
13.08.2019 10:44
гость
ты больной что ли? Да кто же его посадит? Смотри классику: "Джентльмены удачи". Сиплый говорит: Да кто же его посадит, он же памятник! Так и здесь: сегодня его посадят, а завтра полицаи перестанут защищать власть
оооо.....ну началось)))) высосать из пальца все что можно...чтобы пропиариться на всю страну....ушиб головного мозга...врачи пусть сначала установят есть ли он там??? Мозг???)))))
13.08.2019 10:49
- гость -
Правонарушение за то что мимо проходила?
Ну там далеко не мимо. Пришла туда, куда хотела, не надо лупню гнать
В США, на которые молится вся либерастня, девку бы уже давно пристрелили за неповиновение полиции
ну знала что не на танцы идет, поболеет переживет
13.08.2019 10:49
- гость -
Ты больной что ли? Включи мозг, я же не сказал, что посадят, я сказал совершил проступок. А совершил проступок и посадят это два разных понятия. Сначала надо определить на что тянет этот поступок
Бьют женщин и детей и в концлагеря еще всех
А она шла туда и была уверена,что там ей цветы будут дарить????
13.08.2019 10:52
- гость -
В США, на которые молится вся либерастня, девку бы уже давно пристрелили за неповиновение полиции
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Да в США выборы проводят так, что даже "шизанутый" одиночка Трамп становится президентом-это система работает помимо желания ЦИК и власть придержащих в лице Обамы (президента).
Она шла туда и надеялась, что ее заснимут в тот момент, когда ее бьет полицейский. И у нее все получилась. И полицейским объясняли, на что надеятся те, кто туда идет и как себя вести, чтобы эти надежды не исполнились. Этот полицейский так себя повести не смог
13.08.2019 10:57
гость
учитывая, что ты из силвых структур, то понятно, что ты защищаешь в первую очередь себя и тебе очень хочется, чтобы действуя как фашист ты не нес никакой ответственности.
Только фашисты могут бить в живот женщину детородного возраста, которая не представляет никакой для них опасности.
Ну там далеко не мимо. Пришла туда, куда хотела, не надо лупню гнать
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Ты видел? Или лично присутствовал?
Давайте скажем честно, в США есть и плюсы и минусы. Плюсов больше, чем у нас, потому что денег больше, а во всем остальном также. Утырков там тоже хватает и во власти и на улицах. Поэтому не надо все делать так, как вам оплачивают из США, это могут быть утырки
В Гонконге черепа дробят, глаза выбивают.
Во Франции человек 20 глаза потеряли от резиновых пуль.
В США просто расстреливают.
Пусть подумает и рыдает от счастья как легко в РФ сопротивление полиции обходится.
Голова у нее болит. Щас будет выдумывать, строить из себя жертву.
Во все времена те,кто был против власти ,подвергались гонениям..Каторга,ссылка в Сибирь и т.п..Ты хочешь с гордостью называться несогласным,опозиционером??Будь готов к обратной стороне медали...А то как дети ведут себя..Я против власти,но власть должна меня любить..Теперь вся страна ее знает..У нас есть учитель в купальнике,у них с ушибом мозга..
13.08.2019 10:57
- гость -
Да в США выборы проводят так, что даже "шизанутый" одиночка Трамп становится президентом
Всем известно (судя по новостям из США) что выборы в США проводила РФ. И Трамп - наш
А в Древнем Риме были рабы и их вообще могли и продать, и убить, и изнасиловать и ... ничего за это рабовладельцам не было. Человек-вещь. Радуйтесь, что с вами не поступают кав Древнем Риме ) (однако логика примитива)
13.08.2019 10:59
- гость -
Учитывая, что ты из пропиндосских отморозков, тебе очень хочется, чтобы я был из силовых структур, но это не так, у меня зарплата в три раза меньше. А чтобы не нести ответственность, надо не совершать правонарушения. Вот в этом видео, он похоже совершил
А сколько она сейчас денег получит за эту ситуацию и кадры??Сколько ей обойдется вся эта шумиха..Молодец,подзаработает
13.08.2019 11:02
- гость -
Ты видел? Или лично присутствовал?
А ты видел? Или лично присутствовал? Я оценил, то что видел, он бьет задержанную, для меня это плохой поступок. Но зачем она была там, я догадываюсь. Ты не сможешь догадаться, поэтому для тебя она там мимо проходила
- Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними! - Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся. - Почему это? - Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами. (с) А. ДЮМА...
Власть сейчас демонстрирует талант разжигать конфликты на пустом месте. Об этом сообщает Рамблер.
13.08.2019 11:04
Бабуля
Ты хочешь с гордостью называться несогласным,опозиционером??Будь готов к обратной стороне медали.
Она и была готова. Там и оператор был готов. И адвокат. И правозащитные организации с грантами за правозащитную деятельность. Готовы были все. С этим ударом жизнь у нее переменилась, она больше не будет влачить нищенское существование. Но очень надеюсь, что этот удар не повлияет на ее здоровье, удар выглядит, мягко говоря, неприглядно. Так нельзя
Молодежь глупа.
Борются сами не знают за что.
Ведутся на призывы такой же глупой молодежи, хайпуют.
Если и бороться, то до этого надо созреть.
И уж митингами точно ничего не решить.
Только в колониальной стране можно так поступать с женщиной. С гражданкой своей страны колониальная власть так не поступит, т.к. она Гражданин интересы которой власть защищает.