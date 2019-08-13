Загадай желание. Звездное небо августа в объективе Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru

Середина августа – время звездопадов. Именно на этот период приходится пик активности метеорного потока Персеиды. В августе "падающие звезды" можно наблюдать без специального оборудования, но делать это лучше за городом, например, на даче.

Самые красивые вспышки метеоров начинаются с 23 часов на юго-восточной части неба. После полуночи интенсивность потока, как правило, нарастает, и к 4:30 утра считать белые росчерки в небе становится все увлекательнее. При загадывании желания на "падающую звезду" важно четко сформулировать свою цель. Потренируйтесь делать это кратко и без лишних слов.

Наблюдать метеорный поток можно будет еще несколько дней: как обещают синоптики, ясная погода в Алтайском крае продержится до конца недели.

А мы предлагаем полюбоваться на звездное небо в пригороде Барнаула, снятое нашим фотокорреспондентом.