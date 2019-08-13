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До +34°C: в Алтайский край возвращается аномальная жара

, ИА "Амител"
Ночью возможны небольшие осадки
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Аномально жаркая погода ожидается в Алтайском крае во вторник, 13 августа, сообщает краевой ЦГМС.

Температура воздуха будет держаться на уровне от +24°C до +29°C (в южных районах – до +34°C). Также прогнозируется порывистый ветер – воздушный поток местами может достигать 15 м/с. Ночью станет прохладнее: от +12°C до +17°C, возможны дождь и гроза.

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +25°C до +27°C. Без осадков. Ветер ожидается слабый. Его скорость составит от 5 до 10 м/с. Синоптики прогнозируют, что с наступлением темноты воздух охладится до температуры от +13°C до +15°C.

Ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило о высоком риске природных пожаров, который сохранится до 16 августа.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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