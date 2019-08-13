Водитель выехал на железнодорожные пути и попал под поезд на Алтае

Алтайский водитель спровоцировал ДТП на железнодорожных путях перегона Панкрушиха – Урываево, сообщает управление Западно-Сибирской железной дороги.

"В понедельник, 12 августа, в 16:48 (мск) около железнодорожного переезда 518-й км водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути, в результате чего произошло столкновение с грузовым поездом", – рассказали в компании.

Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения.

В результате ДТП никто не пострадал, инфраструктура не повреждена, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Управление Западно-Сибирской железной дороги призывают водителей быть внимательными и соблюдать правила при пересечении железнодорожного полотна.

Видео с места ДТП опубликовал паблик "Инцидент Барнаул".