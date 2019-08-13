Работу камер фиксации нарушений ПДД проверят в Барнауле по просьбе Путина

Работу камер фотовидеофиксации нарушений ПДД проверят в Барнауле эксперты проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог", сообщает пресс-служба ОНФ в Алтайском крае.

Проверка пройдет в среду утром, 14 августа, в двух точках, где есть проблемы с камерами: на пересечении пр. Ленина с ул. Молодежной и на пересечении пр. Социалистического с пр. Строителей.

Участники рейда попытаются выявить камеры, установленные с отклонениями от нормативных требований.

Всероссийский мониторинг запущен после заявления президента России Владимира Путина на июньском заседании Госсовета по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, пояснили в ОНФ.

"Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок", – сказал тогда президент.

В мероприятии примут участие представители ГИБДД, комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, Министерства транспорта Алтайского края и КГКУ "Алтайавтодор".

Ранее ГИБДД показала на карте дорожные камеры, размещенные по всей России.