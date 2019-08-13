Работу камер фиксации нарушений ПДД проверят в Барнауле по просьбе Путина

Работу камер фотовидеофиксации нарушений ПДД проверят в Барнауле эксперты проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог", сообщает пресс-служба ОНФ в Алтайском крае.
Проверка пройдет в среду утром, 14 августа, в двух точках, где есть проблемы с камерами: на пересечении пр. Ленина с ул. Молодежной и на пересечении пр. Социалистического с пр. Строителей.
Участники рейда попытаются выявить камеры, установленные с отклонениями от нормативных требований.
Всероссийский мониторинг запущен после заявления президента России Владимира Путина на июньском заседании Госсовета по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, пояснили в ОНФ.
"Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок", – сказал тогда президент.
В мероприятии примут участие представители ГИБДД, комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, Министерства транспорта Алтайского края и КГКУ "Алтайавтодор".
Ранее ГИБДД показала на карте дорожные камеры, размещенные по всей России.
Комментарии
вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф
и это естественно при капитализме - все на извлечение прибыли )))
Дык, эта - хлопцы же его методами действуют - подписывая законы в нарушение Конституции по сути запрещающие митинги - подводит граждан под полицаев и судей...
заботливый то какой, все о народе думает
надо рейтинг поднимать, а то останется в истории как ездок на бабке которая считает свои крохи в кошельке.
А что не так с камерами на Ленина х Молодежной?
С камерами там все хорошо, штрафы приходят.
А нехорошо со светофорами. Иногда аномальщина творится, как-то минута красного всем направлениям.
А зачем тут ОНФ? Гранты осваивать?
А напрямую ГИБДД дать поручение нльзя было? Просто показуха как и всё в путинской расее.
трон зашатался
Пусть камеры выписывают чиновникам штрафы за плохие дороги, а если успеют сделать в срок, то скидка 50%...