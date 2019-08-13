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Схема движения на двух проблемных перекрестках изменится в Барнауле

, ИА "Амител"
На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова изменится режим работы светофора

Движение на перекрестке изменят для повышения пропускной способности / Фото: barnaul.org vk.com/barneos22

Организацию дорожного движения в тестовом режиме изменят в Барнауле на двух перекрестках с четверга, 15 августа, сообщается на официальном сайте города. 

На пересечении улиц Попова и Балтийская изменится направление движения по полосам при следовании по ул. Балтийской со стороны Шумакова (с правой полосы будет разрешен проезд прямо и направо). Также на перекрестке будет организован пофазный разъезд в соответствии со схемой.

На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова изменится режим работы светофора по Космонавтов – будет разрешено движение в прямом направлении в сторону ул. Солнечная Поляна при разрешающей стрелке в сторону ул. Попова.

Изменения должны обеспечить безопасность дорожного движения, а также повысить пропускную способность.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

13.08.2019 13:12
- гость -

наконец-то и пяти лет не прошло

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13.08.2019 13:12
АБОРИГЕН

Оооо не прошло и сто лет как додумались развести встречные потоки по фазам.

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13.08.2019 13:35
- гость -

не прошло и века.... додумались....

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13.08.2019 13:37
- гость -

Осталось нормальный переезд сделать на строителей-красноармейский, и тогда заживем...

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13.08.2019 14:20
- гость -

На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова изменится режим работы светофора по Космонавтов – будет разрешено движение в прямом направлении в сторону ул. Солнечная Поляна при разрешающей стрелке в сторону ул. Попова.

Да неужели дошло... А так прикольно же было стоять и пропускать пустоту...

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13.08.2019 15:00
Vitales

Не прошло и тысячелетия, одумались

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