Схема движения на двух проблемных перекрестках изменится в Барнауле

Движение на перекрестке изменят для повышения пропускной способности / Фото: barnaul.org vk.com/barneos22
Организацию дорожного движения в тестовом режиме изменят в Барнауле на двух перекрестках с четверга, 15 августа, сообщается на официальном сайте города.
На пересечении улиц Попова и Балтийская изменится направление движения по полосам при следовании по ул. Балтийской со стороны Шумакова (с правой полосы будет разрешен проезд прямо и направо). Также на перекрестке будет организован пофазный разъезд в соответствии со схемой.
На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова изменится режим работы светофора по Космонавтов – будет разрешено движение в прямом направлении в сторону ул. Солнечная Поляна при разрешающей стрелке в сторону ул. Попова.
Изменения должны обеспечить безопасность дорожного движения, а также повысить пропускную способность.
Комментарии
наконец-то и пяти лет не прошло
Оооо не прошло и сто лет как додумались развести встречные потоки по фазам.
не прошло и века.... додумались....
Осталось нормальный переезд сделать на строителей-красноармейский, и тогда заживем...
На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова изменится режим работы светофора по Космонавтов – будет разрешено движение в прямом направлении в сторону ул. Солнечная Поляна при разрешающей стрелке в сторону ул. Попова.
Да неужели дошло... А так прикольно же было стоять и пропускать пустоту...
Не прошло и тысячелетия, одумались