Барнаульская шахматистка заняла шестое место на юношеском первенстве Европы

Барнаульская шахматистка заняла шестое место на первенстве Европы среди юношей и девушек различного возраста, состоявшемся в Словакии, сообщает "Алтайский спорт".

В турнире принимали участие около 1000 шахматистов из всех стран Европы. За сборную России играли две представительницы Алтайского края – Виктория Лоскутова (до 16 лет) и Дарья Хегай (до 12 лет).

Виктория, имевшая перед стартом турнира 10-й номер рейтинга в турнире до 16 лет, заняла шестое место с результатом 6,5 из 9 очков. До пьедестала ей не хватило всего полбалла.

Две заключительные и решающие партии Лоскутова сыграла вничью, в том числе черными в девятом туре с будущей чемпионкой Патрицией Вашчук из Польши. А до этого она имела большое преимущество белыми в партии с рейтинг-фавориткой Белославой Крастевой из Болгарии. Но выиграть ей так и не удалось.

Дарья, имевшая 61-й стартовый рейтинг в турнире до 12 лет, дебютировала в официальных соревнованиях международного уровня. Путевку на первенство Европы она завоевала, став в январе этого года обладательницей детского Кубка России среди девочек до 11 лет. После девяти туров она набрала 4 очка и поделила в итоге места с 57-го по 60-е.

В конце 2018 года сообщалось, что Виктория впервые выступит за Россию на чемпионате мира, который прошел в Санкт-Петербурге.