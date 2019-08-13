Дворец спорта обновляет фасад и теперь напоминает большую синюю коробку

Дворец спорта имени Титова в Барнауле закрыли 8 августа 2018 года / Фото: ИА "Амител" / Екатерина Смолихина
Рабочие продолжают приводить в порядок Дворец зрелищ и спорта в Барнауле, у сооружения обновляется фасад.
Разбирать фасад Дворца начали в июне, уже в конце месяца он стоял без окон. Сейчас здание приобрело вид "синей коробки". Владелец обещает, что уже этой осенью барнаульцы увидят обновленный облик.
Ранее сообщалось, что Градостроительный совет города Барнаула отклонил первоначальный проект обновления фасада Дворца спорта и зрелищ, который при новом собственнике сменил название на "Титов-арену".
Напомним, Дворец спорта имени Титова закрыли 8 августа 2018 года из-за нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля 2019 года объект выкупил предприниматель Михаил Дроздов. Новый владелец пообещал, что здание сохранит свой профиль и останется главной площадкой для проведения всех крупных событий в регионе.
В рамках реконструкции будет заменено перекрытие потолка на более безопасное, появятся полумягкие сиденья на трибунах, новое освещение и звук. Будут изменены системы охлаждения и вентиляции. Все ремонтные работы, как предполагается, позволят открыть Дворец спорта для команды "Алтай" уже к осени 2019 года.
Комментарии
это сэндвич-панели.
сверху будут белые металлокассеты, вы же видели проект.
Отвратительно! Выглядит как сарай!
Теперь магазин МЕТРО в центре города?
а до этого, как будто, по другому выглядел? повесят монитор + баннеры натянут + логотип побольше ) и все точно также будет.. внутри всяко по приятнее будет находится....
для нашей деревни и так сойдет
Зато электронное табло внутри будет самое большое за Уралом. Кроме того будет табло на улице, а также дворец будет соответствовать всем требованиям КХЛ
в принципе какая разница- фасад старого красивого дворца все равно был заклеен рожами керкоровых
Сарай у вас в голове... дождить окончание строительства.
дёшево и сердито
Для чего у нас существует градосовет? В центре города сарай. Какая столица туризма?
Без остекления как сарай и выглядит
Странная все таки это история с ДС. Коррупцией попахивает. Под ДС земля как минимум в два раза дороже стоит, чем цена объекта по сделке. Во всяком случае объект уже не будет ДС, впрочем уже давно им и не был.
13.08.2019 16:42
механик
Странная все таки это история с ДС.
А чего странного? Для администрации города это был хронически убыточный объект. Спихнули как смогли.
Вчера видела, теперь выглядит как большой склад, ну ничего высотки рядом "украсят" это "новое" архитектурное творение.
Очередной склад,каких много по городу.Ленты, Метро..теперь ещё что-то позорное вместо Дворца спорта.Градсовет отклонил проект,но это рекомендательный орган,поэтому собственник вместе с его горе-архитектором забили .
Очень ждем!!! Кулачки держим!!! Пусть все получится и детям будет где заниматься.
Все нормально!Перестаньте истерить.Когда получите продукт и попробуете, тогда и говорите,а пока помолчите.В отличие от вас, человек вкладывается и для нас с вами между прочим.
Все нормально!Перестаньте истерить.Когда получите продукт и попробуете, тогда и говорите,а пока помолчите.В отличие от вас, человек вкладывается и для нас с вами между прочим.
Как чернобыльский саркофаг
13.08.2019 18:05
Горожанин
Зачем сайдингом было обшивать, если были стёкла? Вы не видите, что внешний вид был лучше ДО ?
Мне вообще казалось, что ремонт будет только внутри ДС.
А чё про Ауди Q7 еще никто не вспомнил?