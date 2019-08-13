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Дворец спорта обновляет фасад и теперь напоминает большую синюю коробку

, ИА "Амител"
Владелец здания обещает, что уже этой осенью барнаульцы увидят обновленный облик "Титов-арены"

Дворец спорта имени Титова в Барнауле закрыли 8 августа 2018 года / Фото: ИА "Амител" / Екатерина Смолихина

Рабочие продолжают приводить в порядок Дворец зрелищ и спорта в Барнауле, у сооружения обновляется фасад.

Разбирать фасад Дворца начали в июне, уже в конце месяца он стоял без окон. Сейчас здание приобрело вид "синей коробки". Владелец обещает, что уже этой осенью барнаульцы увидят обновленный облик.

Ранее сообщалось, что Градостроительный совет города Барнаула отклонил первоначальный проект обновления фасада Дворца спорта и зрелищ, который при новом собственнике сменил название на "Титов-арену".

Напомним, Дворец спорта имени Титова закрыли 8 августа 2018 года из-за нарушения правил пожарной безопасности. В конце февраля 2019 года объект выкупил предприниматель Михаил Дроздов. Новый владелец пообещал, что здание сохранит свой профиль и останется главной площадкой для проведения всех крупных событий в регионе.

В рамках реконструкции будет заменено перекрытие потолка на более безопасное, появятся полумягкие сиденья на трибунах, новое освещение и звук. Будут изменены системы охлаждения и вентиляции. Все ремонтные работы, как предполагается, позволят открыть Дворец спорта для команды "Алтай" уже к осени 2019 года.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

13.08.2019 14:56
внимательный

это сэндвич-панели.
сверху будут белые металлокассеты, вы же видели проект.

0  0
13.08.2019 14:56
- гость -

Отвратительно! Выглядит как сарай!

0  0
13.08.2019 15:08
- гость -

Теперь магазин МЕТРО в центре города?

0  0
13.08.2019 15:14
- гость -

а до этого, как будто, по другому выглядел? повесят монитор + баннеры натянут + логотип побольше ) и все точно также будет.. внутри всяко по приятнее будет находится....

0  0
13.08.2019 15:15
- гость -

для нашей деревни и так сойдет

0  0
13.08.2019 15:32
- гость -

Зато электронное табло внутри будет самое большое за Уралом. Кроме того будет табло на улице, а также дворец будет соответствовать всем требованиям КХЛ

0  0
13.08.2019 15:35
- гость -

в принципе какая разница- фасад старого красивого дворца все равно был заклеен рожами керкоровых

0  0
13.08.2019 15:43
- гость -

Сарай у вас в голове... дождить окончание строительства.

0  0
13.08.2019 15:49
гость

дёшево и сердито

0  0
13.08.2019 16:25
- гость -

Для чего у нас существует градосовет? В центре города сарай. Какая столица туризма?

0  0
13.08.2019 16:33
- гость -

Без остекления как сарай и выглядит

0  0
13.08.2019 16:42
механик

Странная все таки это история с ДС. Коррупцией попахивает. Под ДС земля как минимум в два раза дороже стоит, чем цена объекта по сделке. Во всяком случае объект уже не будет ДС, впрочем уже давно им и не был.

0  0
13.08.2019 17:17
- гость -


13.08.2019 16:42
механик
Странная все таки это история с ДС.

А чего странного? Для администрации города это был хронически убыточный объект. Спихнули как смогли.

0  0
13.08.2019 17:33
гость

Вчера видела, теперь выглядит как большой склад, ну ничего высотки рядом "украсят" это "новое" архитектурное творение.

0  0
13.08.2019 17:34
Павел

Очередной склад,каких много по городу.Ленты, Метро..теперь ещё что-то позорное вместо Дворца спорта.Градсовет отклонил проект,но это рекомендательный орган,поэтому собственник вместе с его горе-архитектором забили .

0  0
13.08.2019 17:39
гость

Очень ждем!!! Кулачки держим!!! Пусть все получится и детям будет где заниматься.

0  0
13.08.2019 18:05
Горожанин

Все нормально!Перестаньте истерить.Когда получите продукт и попробуете, тогда и говорите,а пока помолчите.В отличие от вас, человек вкладывается и для нас с вами между прочим.

0  0
13.08.2019 18:05
Горожанин

Все нормально!Перестаньте истерить.Когда получите продукт и попробуете, тогда и говорите,а пока помолчите.В отличие от вас, человек вкладывается и для нас с вами между прочим.

0  0
13.08.2019 18:35
- гость -

Как чернобыльский саркофаг

0  0
13.08.2019 18:35
гость


13.08.2019 18:05
Горожанин

Зачем сайдингом было обшивать, если были стёкла? Вы не видите, что внешний вид был лучше ДО ?
Мне вообще казалось, что ремонт будет только внутри ДС.

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13.08.2019 18:46
Гость

А чё про Ауди Q7 еще никто не вспомнил?

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