Барнаульская семья может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад

Эксперты "Авито" выяснили, что семья из Барнаула, в которой работают оба супруга, может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад, если будет полностью откладывать одну из зарплат.

Аналитики подсчитали, что во II квартале 2019 года на это уходило в среднем 11 месяцев вместо 13 месяцев годом ранее. В целом по стране срок составил 10 месяцев.

Расчеты велись исходя из того, что в Барнауле средняя зарплата выросла на 11,6% за год – до 29 900 рублей в месяц. При этом стоимость автомобиля снизилась на 3,4% за год – до 329 000 рублей. Стоимость автомобиля также бралась средняя по рынку – 329 тысяч рублей.

Дольше, чем в прошлом году, копить приходится только жителям Омска и Ульяновска, где срок увеличился на один месяц – 11 и 13 месяцев соответственно. В целом же дольше всех на автомобиль копят в Красноярске – 15 месяцев.

Быстрее всех обзавестись новым авто удается семьям из Санкт-Петербурга с доходом 47 400 рублей в месяц – там это занимает девять месяцев.

Ранее эксперты "Авито" выяснили, что жители Барнаула предпочитает кошек, а Новосибирск остается одним из последних крупных "оплотов" собачников в Сибири.