Барнаульская семья может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад

Эксперты "Авито" выяснили, что семья из Барнаула, в которой работают оба супруга, может накопить на автомобиль быстрее, чем год назад, если будет полностью откладывать одну из зарплат.
Аналитики подсчитали, что во II квартале 2019 года на это уходило в среднем 11 месяцев вместо 13 месяцев годом ранее. В целом по стране срок составил 10 месяцев.
Расчеты велись исходя из того, что в Барнауле средняя зарплата выросла на 11,6% за год – до 29 900 рублей в месяц. При этом стоимость автомобиля снизилась на 3,4% за год – до 329 000 рублей. Стоимость автомобиля также бралась средняя по рынку – 329 тысяч рублей.
Дольше, чем в прошлом году, копить приходится только жителям Омска и Ульяновска, где срок увеличился на один месяц – 11 и 13 месяцев соответственно. В целом же дольше всех на автомобиль копят в Красноярске – 15 месяцев.
Быстрее всех обзавестись новым авто удается семьям из Санкт-Петербурга с доходом 47 400 рублей в месяц – там это занимает девять месяцев.
Ранее эксперты "Авито" выяснили, что жители Барнаула предпочитает кошек, а Новосибирск остается одним из последних крупных "оплотов" собачников в Сибири.
Комментарии
макарошки? А ежели ролтоном питаться из расхода в одну пачку в день, то ваще озолотиться можно. Где таких аналитегов берут?
ровно на 1 год быстрее, чем в прошлом году)
копить год и купить говнокароллу
47 400 на семью?... Автомобиль?.... Ну-ну. И да, аналитики уверены, что то, что продается за 329 тыс, можно назвать машиной?
Расчеты велись исходя из того, что в Барнауле средняя зарплата выросла на 11,6% за год
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Дальше можно не читать.
Чем тебе машина за 350 тыщ не угодила?
13.08.2019 16:35
- гость -
Просто он из тех кто на лексусах и бмв катается, был тут один предлагал бенз что бы стоил 100 руб за литр, типа много людей на дорогах катается и мешает его величеству передвигаться без пробок.
Они что типа всю зп откладывать?))ухаха люди в минус живут ,а они тут считают
Чтоб по 20тыщ откладывать нужно сотку у месяц иметь минимум
странные расчеты... Средняя цена авто по россии уже далеко за лям перевалила, а вы для рассчета берете короллу 2002 года выпуска с пробегом овер 250тыс.?
А давайте возьмем 2х летний хундай солярис за 700тыс. и все ваши расчеты поплывут на белом катере...
Думал новость за 2002 год
все правильно, за год прули постарели, соответственно, подешевели
Комментаторы, идите на трамвай копите)
13.08.2019 18:28
- гость -
А вот тут ты прав! Надоел мне уже этот мерс Е класса.... Пойду 30лямов на трамвай накоплю. Месяцев за 7-8....
Школу сначала закончи хоть, копильщик)
13.08.2019 18:49
ты прав, на мерсе нынче позорно ездить......