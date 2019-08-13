"Дело Андреевой": премьера фильма об алтайской спортсменке состоится 17 августа

Андреева посчитала, что ее хотят изнасиловать и использовала нож / Фото: facebook.com/partizanetc

Фильм об алтайской спортсменке Татьяне Андреевой, осужденной за сопротивление насильнику, покажут в Москве в эту субботу, 17 августа, напоминает в своем Facebook режиссер Елена Погребижская.

Громкая история произошла в августе 2012 года. Жительница Бийска Татьяна Андреева, посчитав, что ее хочет изнасиловать знакомый молодой человек, использовала нож для самообороны. От полученного ранения парень умер. В августе 2013 года суд признал Андрееву виновной в убийстве и назначил ей семь лет колонии. В итоге девушка провела в Шипуновской колонии № 6 чуть более четырех лет и вышла на свободу в октябре 2017 года.

"Можно в субботу в Москве посмотреть фильм "Дело Андреевой" и поговорить друг с другом о фильме и о нас самих. Можно расспросить о том, что было за кадром, в кадре и в последующие за кадром годы, что происходит у героев фильма и даже почему. Даю свежую летнюю фотографию Татьяны. Из брендов одежды сейчас она выбирает марку "Святая", – пишет Погребижская.

Судя по комментариям к публикации, состоялся предварительный показ. Посмотревшие картину делятся с режиссером впечатлениями.

"Перед фильмом у меня было ощущение, что вся эта история про судебный произвол, что девочку засудили за самооборону и что страшно жить, так как за ответ на насилие можно пострадать. Но после просмотра было чувство, что по большому счету не все так, как кажется на первый взгляд", – написала подписчица.

"Радует беспристрастный анализ обстоятельств", – добавил еще один поклонник режиссера.

Некоторые ставят под сомнение "святой" образ Андреевой. "Сложно вам было разговаривать, задавать вопросы? Ведь человек очевидно врет. И почему-то ясно, что через ложь не пробиться", – спрашивают у автора картины.

Погребижская ответила, что люди регулярно бывают закрыты и не откровенны в интервью: "Чтобы прямо врали, такое, конечно, не часто бывает, но бывает. И пробиваться бесполезно, особенно если в такой ложной версии есть для человека прямая выгода. Обломно, конечно, это неожиданно было, а что делать. Фиксация вранья тоже годится для работы".

Ранее режиссер рассказала, что фильм был закончен примерно в то же время, когда Андреева вышла из колонии – в 2017 году. Однако права на широкий показ принадлежат телеканалу, который по каким-то своим соображениям придерживает картину. Из-за этого опубликовать фильм в Сети пока нельзя, но срок прав вскоре истекает.