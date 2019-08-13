Проблема доверия выявилась при совершении таинства крещения священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием, считает председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в обществе возник широкий резонанс из-за "грубого" проведения обряда, зафиксированного на видео. Отчетливо видно, как священник резко окунает ребенка в воду несмотря на возражения матери.
В результате женщина пожаловалась на служителя церкви в полицию. Ему запретили совершать таинства. Это считается одним из самых суровых наказаний.
Легойда заявил, что проблема заключается в подготовке таинства крещения. По его словам, перед ним между священнослужителем и родителями ребенка должно быть налажено полное доверие, любовь и взаимопонимание.
"Крещение не может стать тем, чем оно должно быть, если с одной стороны "анонимный требополучатель", а с другой – "безразличный требоисполнитель", – подчеркнул представитель РПЦ.
Комментарии
У меня сына крестили, батюшка когда его за иконостас носил, вышел и разговаривал по сотовому телевону, Вот тебе и таинство...
походу попу мало забашлили вот он и абиделса, а может и ваще ничё не дали
Не, ну у этих же ценник - без оплаты, тьфу - безвозмездного одаривания никак...
тупые мамашки тянут своих детей ради хайпа и что бы как у всех не думая о своем ребенке ни капельки
граждане, обижайтесь только на самих себя.
13.08.2019 11:32
- гость -
То есть если вашего ребенка будут головой обо что-нибудь бить (например), вы будете "обижаться"? Ах нет, не будете, потерпите. Или как тут писали вчера, раз вы пошли работать прислугой, то не обижайтесь...
Родители написали заявление в полицию,что ребенку нанесены телесные повреждения.. Так же маманя малыша дает интервью,мол батюшка спрашивал,знаю я мол,какие то молитвы,хотя бы Отче наш? Нет,не знаю.Причищалась ли? Нет. Ну и зачем это все,спрашивал батюшка,что вы собрались здесь делать и так далее. Дальше пошло как пошло Ребенок закричал сразу.Мамане показалось,что деть захлебывается и понеслась.
Крещение кстати в том храме стоит 3.500.руб. Я уже слышала много жалоб в сторону этого батюшки,добавила маманя. Сам батюшка сказал,что ,мать ребенка человек —невоцерковленный и эмоциональный,мало что понимает,ей стало скучно,вот и решила окрестить дитя. А он делал все по правилам все по правилам,как делает уже 26 лет. На данный момент известно,что его отстранили на год от службы. А у меня ток один вопросы.
Зачем тетя,дааааалееееекая от церкви не знающая ни одной молитвы,не уверовшая ,потащила в церковь ребенка. Год,возраст когда дети особенно реагируют на чужих,зачем именно в этом возрасте его потащила.Все дань моде,лайкам и инстаграмму отдает. И зная нелестные отзывы об этом батюшке,пошла именно к нему.
А какая вообще необходимость была во всем этом?
А разве мать может присутствовать ?Кресные только.
только бизнес, ничего личного
просто попяра не готов к таким таинствам. Ему нужно было где то в горах отшельником жить н-количество лет а только потом приступать к крещению. Когда он сможет подавить в себе бесов, тогда пожалуйте к мирским. Крестил дочь, она схватила попа за бороду и не отпускает, я признаться вспотел при таком раскладе. Но надо отдать должное он оказался терпимым к мирской суете, хоть и пощипанный малехо.
Вы простите меня, но это просто бизнес...
Для меня был один Патриарх - Алексий II, человек, который посвятил всю свою жизнь церкви, и умер один в доме, без всякой прислуги и т.п., а не эти, которые летают на отдельных самолетах, и ездят на бронемобилях, и думают, как бы сделать так, чтобы им носили дань...
РПЦ- не секта. Это диагноз...
13.08.2019 13:30
- гость -
Да секта, секта. Со всеми ее признаками.