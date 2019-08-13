Сайт лоукостера "Победа" подвергся DDoS-атаке, сообщает РИА "Новости". Это случилось после объявления акции о распродаже билетов в Нальчик и Пизу по низкой цене.

Провокационный слоган "А Нальчик?" из-за фонетического сходства с жаргонным словом мгновенно разошелся по соцсетям, вызвав наплыв посетителей, желающих проверить, какие услуги можно получить по 499 рублей.

Однако, как утверждают в авиакомпании, причиной "обрушения" сайта стала не резко возросшая посещаемость ресурса, а намеренная DDoS-атака.

"Предварительно известно, что ранее замеченная мощная DDoS-атака на адрес booking.pobeda.aero была организована с китайских серверов", – уточнил представитель лоукостера.