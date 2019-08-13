В тройку самых востребованных в России профессий вошли продавец-кассир, повар и педагог профессионального обучения, сообщает РИА "Новости".

Пятерку самых популярных вакансий по информации ВНИИ труда Министерства труда дополняют юрист и специалист по социальной работе.

В топ-10 также вошли специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель и бухгалтер.

В рейтинге учитывались не только количество вакансий, но также и такие факторы, как роль профессий в обеспечении деятельности предприятия.

Исследование проводилось на основании сведений, полученных от 26,9 тысячи организаций из всех регионов России.