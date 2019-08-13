Местные телеканалы Алтайского края продолжат вещание в аналоговом формате после полного перехода всей страны на "цифру". Это создаст неудобства для зрителей, но другого технического решения проблемы просто нет, сообщил журналистам во время пресс-конференции министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Переход России на цифровое ТВ-вещание проходит в три этапа. Первые регионы отключили от аналогового вещания 11 февраля, затем – 15 апреля. После 3 июня у 110 миллионов российских граждан остался доступ только к цифровым каналам. В том числе и в Алтайском крае. Полностью переход завершится в октябре.

Говоря о судьбе местных телеканалов, Евгений Зрюмов напомнил, что программы ГТРК "Алтай" уже вошли в первый цифровой мультиплекс, и будут как и прежде выходить на каналах "Россия 1" и "Россия 24". Телеканал "Катунь 24" выиграл конкурс и теперь размещается на 21-й кнопке в сетях операторов кабельного телевидения. В эфире канал продолжит вещать только в аналоговом формате. Зрителям придется переключать приставку, если они захотят посмотреть местные новости или программы. Однако в 2020 году в "цифре" краевой канал будет также выходить врезками на кнопке, где сейчас идет трансляция ОТР.

С другими алтайскими каналами все немного сложнее. В муниципалитетах края много местных компаний, но места во врезке им не достанется. Например, в Благовещенском районе или в Бийске телевизионщики продолжат в ближайшие годы вести трансляции только в аналоговом формате.

"Конечно, это неудобно. Но иного пути нет, и не было с самого начала", – добавил министр.

Цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов.

В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, Петербург – 5 канал, "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Ко второму мультиплексу относятся "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3, "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ".

В Алтайском крае около 53 тысяч жителей не имеют доступа к таким технологиям. Это 248 населенных пунктов. Передача сигнала в формате ЦЭТВ организована посредством 200 передающих станций ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". В такие населенные пункты зашли три оператора спутникового телевидения – "НТВ+", "Орион" ("Телекарта") и МТС. Они обеспечили бесплатный доступ ко всем 20 каналам двух мультиплексов, необходимо было только заплатить за покупку оборудования для получения сигнала.