Грибники из Сибири за один поход в лес собирают в среднем семь килограммов грибов, сообщает РИА "Новости".
Согласно данным опроса ВЦИОМ, это на 2 кг больше, чем в среднем по России. Ближе всего по удачливости к сибирякам подобрались жители Поволжья, но и у них в среднем на килограмм меньше.
Наиболее популярными стали белые грибы. За ними в лес ходят 52% россиян. Второе место заняли подберезовики (35%), третье – подосиновики (33%). Следом идут опята (28%), маслята (23%), грузди (21%) и лисички (20%). Собирают волнушки, моховики и сморчки лишь по 1% граждан.
По статистике, больше всего грибников в Москве и Санкт-Петербурге (47%). В городах-миллионниках их 42%.
Комментарии
Я не перестаю поражаться меркантильности маргинала. Зачем тебе деньги, если ты рабочий в Сибири? Гуляй, дыши, в лугах занимайся любовью, рыбачь. Тебе правительство валежник собирать разрешило, ягоды, грибы… Ну так лопай, уминай за обе щеки, наслаждайся жизнью!
судя по статистике, алтайский край лидер во всем
по психическим больным
по больным вообще
по беременным
вот грибники еще
еще бы в лесу грибы были...
нет там грибов, НО
новостям не верить нельзя
оригинальный такой гриб на фото с стояком