Грибники из Сибири за один поход в лес собирают в среднем семь килограммов грибов, сообщает РИА "Новости".

Согласно данным опроса ВЦИОМ, это на 2 кг больше, чем в среднем по России. Ближе всего по удачливости к сибирякам подобрались жители Поволжья, но и у них в среднем на килограмм меньше.

Наиболее популярными стали белые грибы. За ними в лес ходят 52% россиян. Второе место заняли подберезовики (35%), третье – подосиновики (33%). Следом идут опята (28%), маслята (23%), грузди (21%) и лисички (20%). Собирают волнушки, моховики и сморчки лишь по 1% граждан.

По статистике, больше всего грибников в Москве и Санкт-Петербурге (47%). В городах-миллионниках их 42%.