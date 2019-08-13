Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии Александр Терентьев и его коллеги по партии опасаются, что возведенная ими спортивная площадка в Заринске будет уничтожена в рамках ремонта стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Справедливая Россия".

Речь идет о спортивной площадке, которая была построена в 2011 году на стадионе "Юность" полностью за счет средств партии. Всего по краю СР построила 55 таких площадок. Стадион попал в программу реконструкции, уже определен подрядчик. В смету заложено более 47 млн рублей.

"Но спортплощадке места на новом стадионе почему-то не нашлось, по сведениям из официального источника администрации Заринска, она будет демонтирована, а попросту уничтожена (…). Много лет подряд радовала не только детей, но и профессиональных спортсменов Заринска спортивная площадка с мягким покрытием, подаренная детям депутатом ГД Александром Терентьевым. На ней проводилась также масса городских спортивных мероприятий, так как альтернативы ей в городе нет до сих пор", – цитирует пресс-служба председателя Совета местного отделения партии "Справедливая Россия" в Заринске Константина Шефера.

Он заявляет, что власть под благовидным предлогом пытается убрать площадку "не той партии".

Александр Терентьев обратился с официальным запросом к главе Заринска Ивану Терешкину с вопросом о возможности сохранения спортивной площадки в рамках ремонта.

"Учитывая наличие сомнений горожан в целесообразности дорогостоящего ремонта в условиях дефицитного бюджета, прошу принять меры по внесению изменений в проектную документацию по закупке МАУ Заринска "Спортивная школа", направленные на сохранение спортивной площадки, вписав данный объект в пространство ремонтируемого стадиона", – написал депутат.