Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты предложение перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщает пресс-служба организации.

Заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Косаковская пояснила, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития.

По ее словам, вопрос уменьшения рабочей недели необходимо рассмотреть на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, чтобы предусмотреть все нюансы такого решения.

"В нашей стране пока предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю не из лучших побуждений. Это происходит в связи с финансовыми трудностями и влечет существенное сокращение зарплаты работников, – уточнила Косаковская. – ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил, что в скором времени мировая экономика может перейти на стандарт четырехдневной рабочей недели.

По его словам, к такому выводу можно прийти, посмотрев на интенсивность технологического прогресса, автоматизирующего многие процессы.

Он также привел несколько примеров успешного сокращения рабочего времени. Так, Генри Форд уменьшил его с 48 до 40 часов в неделю, получив "впечатляющий рост производительности труда".

А одна из новозеландских компаний сократила график до четырехдневного и получила 20-процентный рост производительности труда на час рабочего времени, констатировал Медведев.

По его словам, высокая загруженность людей приводит к усталости и стрессу, что в свою очередь негативно сказывается на работоспособности и понижает экономические показатели.

В качестве решения проблемы Медведев предложил использовать "более лояльную организацию рабочего времени".

Он выразил мнение, что стоит опробовать гибкие графики, дистанционные форматы и вызов сотрудников по мере необходимости.