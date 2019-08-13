Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты предложение перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщает пресс-служба организации.
Заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Косаковская пояснила, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития.
По ее словам, вопрос уменьшения рабочей недели необходимо рассмотреть на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, чтобы предусмотреть все нюансы такого решения.
"В нашей стране пока предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю не из лучших побуждений. Это происходит в связи с финансовыми трудностями и влечет существенное сокращение зарплаты работников, – уточнила Косаковская. – ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы".
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил, что в скором времени мировая экономика может перейти на стандарт четырехдневной рабочей недели.
По его словам, к такому выводу можно прийти, посмотрев на интенсивность технологического прогресса, автоматизирующего многие процессы.
Он также привел несколько примеров успешного сокращения рабочего времени. Так, Генри Форд уменьшил его с 48 до 40 часов в неделю, получив "впечатляющий рост производительности труда".
А одна из новозеландских компаний сократила график до четырехдневного и получила 20-процентный рост производительности труда на час рабочего времени, констатировал Медведев.
По его словам, высокая загруженность людей приводит к усталости и стрессу, что в свою очередь негативно сказывается на работоспособности и понижает экономические показатели.
В качестве решения проблемы Медведев предложил использовать "более лояльную организацию рабочего времени".
Он выразил мнение, что стоит опробовать гибкие графики, дистанционные форматы и вызов сотрудников по мере необходимости.
Комментарии
ну придумайте ченить новое, а то каждые пол года одно и тоже мусолят
значит будет по 12 часов и 6 дней в неделю при той же зарплате. Про пенсии тоже говорили, а сделали наоборот
а чё, 4 дня по 10 часов работы без обеда как раз не более 40 часов в неделю из ТК РФ )))
у нас 2 дня полнорабочих, 3 дня до обеда, 2 после з\п та же
Елена Косаковская пояснила, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития
а как-же РФ, у нее тоже высокий уровень социально-экономического развития, ведь "Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю" . ст.91 ТК РФ )))
высокая загруженность людей приводит к усталости и стрессу, что в свою очередь негативно сказывается на работоспособности и понижает экономические показатели.
А работать после 60 лет - это не усталость и не стресс
а что молчат про 5-дневку для школьников?
В результате чиновники и депутаты перейдут на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зп.
А народ что, кто о нем думает, как он выживает?
теперь бухать будут не с пятницы, а с четверга
А мне идея нравится. Тогда можно и до 70 работать.
А школьники в АК переходят на шестидневку… Учителя будут работать 6 дней, а дети учиться. Ну, правильно! Пусть отрабатывают свои «башенные» разплаты
Идиоты, в стране экономический спад 6 лет, а они с такими идеями. Засиживаться на унитазе по утрам не надо, чтоб идеи прорывные не одолевали. Деятели.