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Конкурс растет: в АГМУ подведены итоги приема на бюджетную форму обучения

, ИА "Амител"
Абитуриенты выбрали для поступления Алтайский медуниверситет, ориентируясь на развитие вуза, медицины страны и Алтайского края

В приемной комиссии Алтайского медуниверситета подведены итоги зачисления на бюджет по свободному конкурсу. В этом году количество бюджетных мест, выделенных вузу, осталось на уровне прошлого года и составило 480. Треть из них (151 место) – по свободному конкурсу. Наибольшее количество бюджетных мест – на лечебном факультете (91), 30 – на педиатрическом факультете, 14 – на фармацевтическом, 9 – на стоматологическом, 7 – на медико-профилактическом. 36 человек поступили в рамках особой квоты (военнослужащие, дети-сироты и другие).

Как отмечают в приемной комиссии вуза, по сравнению с прошлым годом значительно вырос конкурс среди абитуриентов, претендующих на бюджетные места. Абсолютными лидерами конкурса на бюджет стали направления "Медико-профилактическое дело" и "Стоматология". Свободный конкурс на медико-профилактический факультет составил 48 человек на одно место (в 2018 году – 34 человека на место), на одно бюджетное место на стоматологическом факультете претендовали 44 человека. Замыкает тройку лидеров педиатрический факультет с конкурсом 30 человек на место.

Более 100 студентов, зачисленных на бюджет, – это выпускники школ Алтайского края с высоким минимальным проходным баллом – 235 и выше. Еще 33 студента приедут учиться в АГМУ из 13 регионов страны (Челябинская, Иркутская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Ставропольский край и др.), 17 человек – из стран ближнего зарубежья, большинство из них планирует после окончания остаться работать в Алтайском крае. Тем самым будет решаться вопрос по снижению кадрового дефицита в медицинских организациях нашего региона.

97 студентов зачислены на бюджетную форму обучения с результатами 240 баллов и выше, из них 74 – из Алтайского края.

В числе зачисленных на бюджет – семь стобалльников. Такого в Алтайском медицинском университете не было никогда.

Практически все зачисленные на бюджетную форму обучения студенты имеют индивидуальные достижения, позволившие получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении. Это школьники и выпускники медицинских колледжей, окончившие учебные заведения с отличием, победители статусных олимпиад, волонтеры и так далее.

Самый высокий минимальный проходной балл – 252 – зафиксирован на стоматологическом факультете АГМУ. Именно с таким результатом на бюджет зачислена выпускница Алтайского краевого педагогического лицея Софья Рем.

"Очень переживала, до последнего меня не покидало чувство, что не поступлю, даже при наличии хороших баллов, – поделилась Софья. – Хотела поступить именно в АГМУ, меня привлекает то, что там много практики и по окончании вуза большая вероятность найти работу. Я очень довольна тем, что поступила, ведь я к этому шла очень долго (с 7-го класса мечтала стать врачом). Когда увидела себя в списках, первой моей эмоцией были слезы – слезы радости, счастья".

Софья получила в подарок от ректора вуза Игоря Салдан белый халат и именной фонендоскоп на первой встрече с талантливыми абитуриентами из Алтайского края, набравшими 240 баллов и выше. Напомним, в течение первого года обучения такие студенты будут получать материальную поддержку от вуза.

В 2019 году отмечается самый высокий минимальный проходной балл за последние три года по трем основным направлениям подготовки: на лечебном факультете он составил 235 баллов (2017 г. – 223), на педиатрическом факультете – 228 баллов (2017 г. – 225), на стоматологическом – 252 (2017 г. – 244). Абитуриенты с результатами ЕГЭ ниже минимального проходного балла будут зачислены на коммерческую форму обучения.

Максимальный балл – 299 – у Ксении Шефер, зачисленной на первый курс лечебного факультета. На два балла меньше (297) набрала Анастасия Ширяева, поступившая на бюджет на стоматологический факультет.

Общий средний балл ЕГЭ вырос по сравнению с прошлым годом и составил 81,92 (в 2018 году – 80,33).

Как показал опрос абитуриентов, проведенный в социальных сетях университета и непосредственно в приемной комиссии, при выборе медицинского университета они ориентировались на позиции вуза в авторитетных рейтингах, на достижения студентов и преподавателей АГМУ, богатую историю и славные традиции, научные школы. Помимо этого, абитуриенты АГМУ в числе преимуществ вуза называли созданные условия для всестороннего развития студентов – в университете действует более 30 спортивных секций, 10 творческих кружков хореографической, вокальной, театральной направленности. Вуз оплачивает поездки студентов, участвующих в значимых олимпиадах, конкурсах, состязаниях. Активисты, проявляющие себя в учебе, волонтерской деятельности, творчестве и спорте получают повышенную стипендию.

Многие абитуриенты отмечали, что уверенно выбрали будущую профессию, потому что видят, какое внимание уделяется сфере здравоохранения президентом и правительством страны. В целом повышается престиж профессии и уровень заработной платы медиков. Большинство опрошенных называли тесную совместную работу вуза и Министерства здравоохранения региона и личное участие министра здравоохранения в судьбе выпускников. Молодые специалисты-медики обеспечиваются жильем, получают подъемные и социальные льготы. В Алтайском крае создаются условия для работы врачей, развивается материально-техническая база больниц и поликлиник как в крупных городах, так и в сельских населенных пунктах. В ближайшие годы развитие системы здравоохранения Алтайского края продолжится, и все выпускники АГМУ будут обеспечены работой после окончания университета.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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