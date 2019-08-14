– Андрей Александрович, одно из важнейших событий в сфере экспорта – реализация национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Каково значение этого документа для продвижения нашей продукции на внешние рынки?

– В привычном сознании, к сожалению, до сих пор бытует мнение, что Россия экспортирует одни лишь энергоресурсы. Хотя это большое заблуждение. Одна треть экспорта приходится именно на несырьевые товары. Только в прошлом году доходы составили порядка 151 млрд рублей. Мы экспортируем продукты питания, металлы, удобрения, продукцию лесопромышленного комплекса и химической отрасли и многое другое. Потенциал огромен: среди российских компаний много тех, кто мог бы успешно завоевывать мировые рынки. Однако сейчас они зачастую выстраивают свою модель, ориентируясь на регионы России. В крайнем случае – на ближайших соседей: Казахстан, Белоруссию, и лишь немногие строят свою бизнес-модель в расчете на глобальный рынок. При этом мы видим, что те, кто начинает развиваться в этом направлении, достигают впечатляющих результатов. Способствовать развитию экспорта в России призван национальный проект "Международная кооперация и экспорт", который был подготовлен во исполнение майского указа президента. Впервые на поддержку компаний, ориентированных на экспорт, выделяется беспрецедентный объем финансирования – 956 млрд рублей.

– А есть уже какие-то результаты национального проекта?

– Сделано уже немало. Например, с 1 июля действует нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг: соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс при непосредственном участии Российского экспортного центра (РЭЦ). Поскольку получатель российских услуг находится за границей, то совершенно логично освободить экспортера от уплаты НДС, тем более что ему ранее уже пришлось заплатить соответствующие налоги внутри страны с затрат на создание своего продукта, например, при закупке необходимого оборудования.

18 июня премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о либерализации валютного контроля. Законопроект предусматривает отмену с 1 января 2020 года требования о репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении несырьевых товаров и поэтапную отмену этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров. Мы надеемся, что бизнес положительно среагирует на эти изменения.

Также начала действовать государственная мера поддержки компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КИК). Для компаний, которые принимают в ней участие, коммерческие ставки банков будут снижены до 4,5%. Важно, что государство дает вполне конкретный сигнал бизнесу – на протяжении нескольких лет будет зафиксирована льготная кредитная ставка. Правительством РФ для реализации этой программы заложено более 327 млрд рублей.

Кроме того, РЭЦ совместно и с Минпромторгом России и Минэкономразвития создают Единую систему продвижения экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации.

– В чем ее суть?

– Данная система в перспективе охватит 52 страны. Уже работают Бюро РЭЦ в Мумбаи, в Ташкенте, в Ханое. В перспективе они будут открыты в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и СНГ. Уникальность системы состоит в том, что она соединит российские регионы с зарубежными странами. Создается возможность сквозного взаимодействия между точками поддержки экспорта за рубежом и в субъектах РФ. Иными словами, экспортер сможет прийти в центр поддержки в своем регионе и в случае необходимости оперативно получить консультацию у представителя бюро интересующей его страны за рубежом. Данная коммуникация "регион – зарубежная страна" сегодня выстраивается при непосредственном участии центрального звена – Российского экспортного центра. Это должно сократить сроки предоставления мер поддержки экспортерам и упростить схему обращения за поддержкой в зарубежные представительства. Эффективность этой системы значительно возрастет в рамках реализации нашей цифровой платформы: "одно окно" позволит связать всех участников экспортного процесса с помощью современных технологий.

– Очевидно, что фокус внимания РЭЦ значительно сместился в сторону регионов. Расскажите про точки присутствия РЭЦ?

– В 2021 году предусмотрено создание центров поддержки экспорта (ЦПЭ) во всех регионах России. На сегодняшний день их уже 79. Буквально недавно правительство Российской Федерации одобрило для внесения в Государственную думу законопроект о наделении РЭЦ полномочиями по контролю, мониторингу и анализу работы ЦПЭ. Данная законодательная инициатива позволит ускорить интеграционные процессы между РЭЦ и региональной сетью ЦПЭ, упорядочить и масштабировать поддержку экспортеров, обеспечив к ней доступ во всех регионах страны. Теперь у регионов есть широкий пул инструментов. Все это даст возможность ускорить процесс выхода на внешние рынки, а также значительно сократить временные и финансовые затраты. Кроме того, экспортеры, обращаясь в ЦПЭ, уже могут получать профессиональное консультирование по вопросам экспортной деятельности и доступ ко всем мерам поддержки РЭЦ.

– Какие еще меры поддержки РЭЦ может предложить отечественным компаниям-экспортерам?

– Во-первых, мы являемся "штабом" национального проекта "Международная кооперация и экспорта". РЭЦ, входящий в группу ВЭБ.РФ, обладает высокой компетенцией по разработке регуляторных мер, цель которых – устранить избыточные требования и ограничения для бизнеса, вовлеченного в экспортную деятельность.

Во-вторых, РЭЦ является агентом правительства РФ, реализует ряд специальных программ поддержки экспорта, связанных с международной конгрессно-выставочной деятельностью. Иными словами, экспортеры могут обратиться в РЭЦ и получить возможность участвовать в международных выставках, бизнес-миссиях. Также РЭЦ имеет возможность оказывать поддержку при транспортировке экспортной продукции.

В-третьих, экспортеры, обратившись в РЭЦ, могут получить качественную консультацию, им будут предложены услуги по поиску партнеров за рубежом, аналитика по потенциальным экспортным рынкам. Экспортеры могут воспользоваться помощью в сертификации, патентовании, лицензировании. Не менее важно – это консультирование по таможенному администрированию. Для начинающих экспортеров работает Школа экспорта РЭЦ. Компании могут рассчитывать на помощь в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

В-четвертых, наибольшей популярностью пользуются наши финансовые меры поддержки. Агентство ЭКСАР обеспечивает защиту от рисков, связанных с экспортной деятельностью. РОСЭКСИМБАНК предоставляет различные формы экспортного финансирования. Кроме того, к услугам экспортеров банковские гарантии, расчеты по экспортным контрактам, хеджирование валютных рисков.

В целом мы предоставляем около ста услуг, предлагая определенный пул инструментов для каждой целевой аудитории. В прошлом году РЭЦ оказал поддержку более 10 000 экспортеров.

– Как продвигается проект по внедрению и реализации акселерационных программ?

– Он запущен и эффективно пилотируется. Изучив лучшие мировые практики, мы запускаем собственные акселерационные проекты, которые позволяют адаптировать участников ко всем сложным процессам международной торговли, но самое главное, нам важно показать российским предприятиям, что экспорт – это реальность и совсем несложно.

В начале года мы презентовали совместный онлайн-акселератор со Сбербанком. Также реализуется пилотный проект на нашей собственной инфраструктуре в Нижегородской и Орловской областях. Запускаются пилотные кобрендинговые программы с бизнес-школой "Сколково", Pricewaterhousecoopers*. Готовятся к запуску и другие программы.

По каждому участнику акселератора определяется экспортная зрелость и составляется индивидуальный план действий. Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы. Ее цель – формирование комплексных компетенций в области экспорта, а также создание условий "бесшовного" выхода на внешние рынки.

Попасть в акселератор могут как компании, которые не занимаются экспортом, но у них есть такой потенциал, так и фирмы, которые уже осуществляют поставки на зарубежные рынки.

– Как обстоят дела с выходом российских предпринимателей на зарубежные рынки в онлайн-торговле?

– Один из наиболее простых и быстрых способов начать экспортную деятельность – торговля через электронные торговые площадки. Об этом свидетельствует и положительная динамика: объем розничной экспортной электронной торговли России вырос на треть и составил 746 млн долларов. По экспертным данным еВау*, объем рынка экспортной розничной электронной торговли имеет потенциал роста 10 млрд долларов в течение ближайших нескольких лет.

К примеру, недавно запущен совместный проект РЭЦ и Alibaba Group*, в рамках которого отобраны наиболее перспективные российские товары. Они будут выкуплены китайской компанией у российских поставщиков, перевезены на склады в Китае, а затем проданы через online*-инфраструктуру. Такая схема позволяет доставлять российские товары местным покупателям в течение одного дня. Первая оптовая партия товара уже была выкуплена и отправлена в Китай для дальнейшей розничной продажи.

Кроме того, совместно с международной электронной площадкой еВау и регионами России (Ярославская область, Новгородская область, Удмуртия) реализуется проект "Регионы экспорта". На площадке еВау создается промостраница региона, а локальных предпринимателей обучают экспортной электронной торговле.

Понимая всю важность данного направления, РЭЦ создал обучающий курс "Возможности онлайн-торговли для экспортеров". Он дает возможность действующим и потенциальным экспортерам в очной и дистанционной форме обучиться способам запуска экспортной интернет-торговли.

– Насколько активно бизнес откликнулся на приглашение участвовать в премии "Экспортер года"?

– Интерес к Премии чрезвычайно высок: уже сейчас для участия в ней подали заявки более 800 компаний. Окружные этапы проведены в ЮФО, СЗФО, УФО. Присоединиться к премии можно на сайте Российского экспортного центра, заполнив электронную анкету.

Уникальным ее преимуществом является признание достижений экспортеров на государственном уровне. И мы благодарны, что правительство Российской Федерации решило поддержать таким образом экспортеров: это действительно важный шаг по популяризации экспорта и заслуженное признание успехов экспортеров в работе на внешних рынках. В ноябре нас ждет федеральный финал, где в рамках международного форума "Сделано в России" лучшие из лучших – чемпионы экспорта – получат заветную награду за свои достижения из рук председателя правительства.

Поддержку экспортно ориентированных предпринимателей в Алтайском крае оказывает Фонд развития малого и среднего предпринимательства, в составе которого успешно работает Центр поддержки экспорта.

*Прайсуотерхаускуперс, Е-Бэй, Алибаба Групп, онлайн – прим. ред.