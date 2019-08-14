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10 партий и полторы сотни самовыдвиженцев примут участие в местных выборах на Алтае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Среди участников процесса "Партия Роста", "Казачья партия", "Яблоко"
Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Почти 300 депутатов и сельских глав будет избрано в Алтайском крае в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В борьбе примут участие около 800 кандидатов. Какие партии и по сколько человек выдвинули, на пресс-конференции во вторник, 13 августа, рассказала председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.

"На выборы 8 сентября 2019 года было выдвинуто 794 кандидата, из них зарегистрировано 775. В этом году мы отмечаем высокую активность партий. В выдвижении кандидатов приняли участие 10 партий, 80% выдвиженцев были от них, остальные – самовыдвиженцы", – сообщила Акимова.

В лидерах по количеству кандидатов традиционно "Единая Россия" – 302 кандидата. ЛДПР привела на выборы 170 человек, "Справедливая Россия" – 87, КПРФ – 67. По два кандидата от "Партии Роста", "Казачьей партии" и "Партии малого бизнеса". По одному – от "Яблока", "Коммунистов России", "Родной партии".

Еще 159 кандидатов являются самовыдвиженцами, то есть на выборы идут без партийного флага за спиной.

Всего в крае 8 сентября 2019 года пройдут выборы по 133 избирательным кампаниям в органы местного самоуправления. Право проголосовать имеют 207 тысяч жителей (то есть население территорий, где пройдут выборы). Им предстоит избрать 247 депутатов и 52 главы села. Это по одному депутату в краевой парламент и думу Барнаула, два депутата в думу Бийска, полностью Змеиногорский районный совет депутатов, а также депутатов уровня села в Алейском, Крутихинском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском и Угловском районах.

Кстати, на выборах в сентябре не будет открепительных удостоверений и возможности проголосовать не по месту прописки, зато будет досрочное голосование (с 28 августа по 7 сентября).

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.08.2019 08:17
АБОРИГЕН

Регистрируемся на сайте умного голосования. Валим Едро!

0  0
14.08.2019 08:28
- гость -

Голосуем за аборигена!

0  0
14.08.2019 08:48
- гость -

Ещё одна подляна от власти. Регистрируются типа самовыдвиженцы, на деле оказываются приспешники ЕР. Будьте бдительны, ищите больше информации о тех, за кого вам предлагают голосовать.

0  0
14.08.2019 09:01
АБОРИГЕН

14.08.2019 08:48
- гость -
Власть давно исчерпала кредит доверия. Чтобы не проголосовать за латентного единороса регистрируйтесь на сайте умного голосования. Да, это Навальный и у многих от этого подгорает, но он и не просит голосовать за него, основная цель выдавить едро.

0  0
14.08.2019 09:06
- гость -

гнать единоросов поганой метлой

0  0
14.08.2019 09:22
- гость -

Население туповато и опять проголосует на партию воров и жуликов, которая теперича маскируется под самовыдвиженцев!

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