Песков осудил и оправдал жестокость полиции на митингах в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы сотрудниками полиции в отношении участников протестных акций, сообщает РИА "Новости".

"Мы считаем, первое — абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти, и считаем абсолютно оправданными действия правоохранителей в пресечении общественных беспорядков", — сказал Песков.

По его словам, в этом вопросе важна законность акции протеста: "Здесь нужно четко дифференцировать — легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции того или характера, а также действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки".

Говоря о последних акциях в Москве, Песков подчеркнул, что там имело место и то, и другое. "Имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков. В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности, естественно, делают все, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации и обеспечения безопасности в ходе легитимных согласованных акций", — сказал он.

Пескова попросили уточнить, следует ли из этого, что даже согласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки. Он ответил: "Если это приобретает форму массовых беспорядков, то да".

Также он подчеркнул, что с митингов есть разные кадры и можно с уверенностью говорить, что насилие в отношении представителей органов правопорядка имеет место.

Ранее сообщалось, что после инцидента с ударившим девушку полицейским после митинга в Москве в субботу, 10 августа, пострадавшую увезли в больницу. Примечательно, что в отношении нее составлен административный протокол. Ей грозит до 20 тысяч рублей штрафа либо до 40 часов обязательных работ.