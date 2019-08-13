Несколько жилых домов были оцеплены полицией в Барнауле

О причинах оцепления домов в Барнауле не сообщается / Фото: vk.com/incident22

Жилые дома в Барнауле по улице Антона Петрова были оцеплены полицией во вторник днем, 13 августа, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"Здания по адресу ул. Антона Петрова, 190, 198, 196а, 196 оцеплены полицией. На месте также задействованы кинологические подразделения МВД, спасательная служба и пожарная охрана МЧС. Проход по тротуару перекрыт", — рассказали в сообществе.

О причинах не сообщается. В дежурной части ГУ МВД по Алтайскому краю произошедшее подтвердили, однако от комментариев воздержались.

В комментариях к публикации выдвигаются различные теории, из которых самая адекватная — сообщение о минировании.