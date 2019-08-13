Компенсацию из-за ошибочного призыва в армию получит уволившийся с работы россиянин

Суд частично удовлетворил иск жителя Камчатки, который был вынужден уволиться с работы из-за того, что его ошибочно призвали в армию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Елизовского районного суда.

"Суд пришел к выводу, что заработная плата, которая могла быть получена истцом в период прохождения службы по призыву, с 31 мая 2018 года по 10 октября 2018 года, является упущенной выгодой", – рассказали в суде.

Было установлено, что молодого человека призвали на военную службу незаконно, поскольку в это время он учился на дневном отделении аспирантуры. При этом он работал на одном из предприятий, трудовой договор с которым пришлось расторгнуть.

Требования были частично удовлетворены. С Минобороны России взыскали в пользу молодого человека 188 тысяч 457 рублей 56 копеек – в виде упущенной выгоды за период с мая по октябрь. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее призывник в Алтайском крае отстоял свое право служить в армии.