Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу с министром на борту

Российские Су-27 отогнали истребитель страны НАТО F-18, который попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтикой, передает ТАСС.

Самолет Шойгу следовал из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Над нейтральными водами Балтики к борту попытался приблизиться самолет НАТО, однако российские летчики не позволили ему приблизиться.

В Калининграде Шойгу принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Также он посетил конкурс Армейских международных игр "Морской десант" на полигоне Хмелевка.

Ранее в Сети появилось видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО. Истребитель Альянса приблизился к борту правительственного авиаотряда "Россия", но в этот момент к F-16 вплотную подлетает Су-27 и вынуждает свернуть в сторону.