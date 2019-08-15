Алтайский край открывает перед своими предпринимателями огромный простор для успешной деятельности. Главное – определиться, что бизнес по душе и возможностям, а также выбрать направление для реализации своих задумок. Твердую почву под ногами помогут обрести специалисты, исключительно заинтересованные в развитии малого и среднего предпринимательства.

Ирина Черепанова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда развития малого и среднего предпринимательства Алтайского края, в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле рассказала о том, какая грандиозная работа проводится с бизнесом региона, возможности для которой дает масштабный национальный проект "Малое и среднее предпринимательство". А также о том, как действующие и будущие предприниматели Алтайского края могут обучаться и развиваться, при этом не вкладывая в это деньги. Раскрыла яркие примеры бизнесменов региона, которые благодаря знаниям и опыту, полученным в Фонде, выводят свой бизнес на уровень, о котором даже не задумывались на старте.

– Не раз приходилось слышать от опытных предпринимателей: "Как жаль, что 20-30 лет назад не было таких возможностей для обучения основам бизнеса как сейчас. Столько дров пришлось наломать, чтобы понять какие-то важные моменты опытным путем". Ирина, расскажите, пожалуйста, как сегодня налажена работа по обучению предпринимательским основам в нашем регионе?

– Да, действительно. Все стремительно меняется, и сейчас действует очень много образовательных программ для предпринимателей, что помогает скорректировать те ошибки, которые они либо допускают, либо могут допустить. И, конечно, эти программы направлены на саморазвитие и самосовершенствование бизнесменов. Мы работаем с предпринимателями разного уровня: как с начинающими, так и с действующими.

– Это бесплатное обучение?

– Да, это бесплатные обучающие программы. От старта до самого выпуска.

– Какие темы раскрываются в ходе обучения? Что наиболее важно для предпринимателей?

– Самые популярные – это, конечно же, темы, связанные с продажами. Маркетинг, управление персоналом, мотивация персонала. Безусловно, очень важна область финансов. Но не все готовы слушать эти блоки, потому что сама тема достаточно тяжелая для восприятия. Обучение проходит в форме тренингов и семинаров, и мы все равно стараемся доносить до наших слушателей необходимые основы финансовой грамотности как можно более увлекательно.

– Для тех, кто находится в самом начале пути, что наиболее важно?

– Для начинающих предпринимателей самое главное – прописать бизнес-модель, верно произвести первичные расчеты своего проекта. Потому что зачастую ошибки на старте приводят к неоправданным рискам и потерям, которых можно было бы избежать при грамотном подходе. Сколько необходимо заработать, чтобы проект окупился? В первую очередь ответ на этот вопрос мы рекомендуем найти в ходе обучения или на консультации в нашем Фонде.

В рамках федеральной программы с Федеральной корпорацией по развитию предпринимательства мы реализуем образовательную программу "Азбука предпринимателя". На протяжении пяти дней проходит обучение основным составляющим бизнес-проекта: это и маркетинг, и продажи, и финансовое планирование. За это время потенциальные предприниматели оценивают жизнеспособность своей бизнес-идеи и определяют для себя, стоит ли им вообще погружаться в сферу предпринимательства.

– А часто ли бывает такое – люди обучились, "Азбуку" освоили и решили: "Нет, это все-таки не для меня, пойду-ка я наемным рабочим"?

– Скажем так, такие случаи нередки. Никто не заставляет наших слушателей в обязательном порядке по выпуску заниматься бизнесом. Это должно быть личное внутреннее убеждение. Конечно же, наша задача – дать человеку мотивацию. Но ситуации и люди бывают разные. Кто-то по окончании программы сразу решает для себя, что пока еще не готов для бизнеса или тяжеловато это для него. Кому-то нужно чуть больше времени, чтобы уйти с пути "работы на себя" – вплоть до определенного этапа реализации бизнес-идеи. А бывают часто и такие ситуации, когда наш выпускник возвращается к своим задумкам по истечении некоторого времени работы "на дядю" и вполне успешно воплощает их в жизнь.

– Обучение у вас и осознание себя, как причастного к бизнесу – это ведь уже значительное достижение? Ведь, в конце концов, не каждому дано быть предпринимателем.

– Конечно. Но хоть и говорят, что предпринимателем нужно родиться, сегодня великое множество возможностей, для того чтобы научиться им быть. Нужно только понимать, что процесс развития этих навыков не быстрый. При этом должны быть внутреннее желание и серьезные стратегические цели.

– Это как про вокал говорят. Кто-то родился с безупречным слухом, а кому-то нужно несколько лет непрерывного самосовершенствования, и этот талант раскроется не менее ярко… Итак, чтобы научиться безупречно "петь" в бизнесе, какие еще программы вы готовы предложить?

– У нас есть "Школа предпринимательства" для действующих бизнесменов. Также из интересных и масштабных программ – "Бизнес как спорт", которую мы запустили буквально на днях. В рамках этого образовательного направления мы учим не спортсменов, как многие могут подумать. Мы даем основы того, как достичь гармонии между профессией и здоровым образом жизни. На протяжении пяти недель параллельно с бизнес-обучением по интернет-продвижению, управлению персоналом и другим актуальным темам наши "студенты" будут заниматься спортом с профессиональными тренерами. И по итогу их ждет марафон на 5 километров.

– Еще можно успеть присоединиться?

– Да, конечно. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте мойбизнес22.рф. И всех, кто пройдет регистрацию, мы допустим к этой образовательной программе. Обучение также проходит на бесплатной основе.

– Это ведь мировой тренд, когда предпринимателей учат не просто основам бизнеса, но и умению развиваться в других отраслях жизни? Вот даже школа Сколково. Там ведь тоже сочетается образование и спортивные тренировки. С чем это связано, на ваш взгляд?

– Считается, что бизнесмен – это человек, который находит время для всего: и для бизнеса, и для семьи, и для спорта. Его успешность сегодня определяется умением обрести гармонию в различных сферах жизни. Поэтому мы в рамках своей программы стремимся показать нашим слушателям возможности для всего этого. Спорт, как ничто другое, помогает человеку воспитать в себе дисциплину, рассчитать тайм-менеджмент в своем бизнесе, в своей жизни.

– На прошлой неделе у вас завершилась программа для женщин. Расскажите, пожалуйста, в чем ее особая привлекательность?

– Это на самом деле чудесный пилотный проект. Впервые совместно с федеральной компанией "Деловая среда" провели эту образовательную программу. Еще ни в одном регионе подобного не было. Да, мы первые, и рады, что "Деловая среда" нам доверила столь необходимый для многих проект. Мы учили действующих бизнес-леди всем основам предпринимательства.

Часто спрашивают, какая разница между женским и мужским бизнесом? Мол, бизнес он и есть бизнес. Но разница существенная. Женщине достаточно сложно бывает совместить личную жизнь, семью, детей, домашний быт со всеми перипетиями бизнеса. Поэтому мы и помогаем обрести гармонию между всеми направлениями.

Например, в блоке по финансам мы добавляли информацию о том, как управлять личными финансами и денежными средствами для бизнеса… Интересный блок, посвященный психологии, у нас был в самом конце образовательного курса. В формате бизнес-девичника. То есть особый подход к обучению как раз таки помог нам достичь всех целей, которые мы ставили перед собой на старте – все девочки по итогу образовательной программы были счастливы. Главное, конечно, на что мы очень надеемся, чтобы они воплотили в жизнь все те рекомендации, которые мы им давали. Очень много внимания было уделено развитию личного бренда, и уже сейчас мы наблюдаем, как наши участницы в соцсетях активно и очень ярко работают в этом направлении.

– Сколько человек прошло данную программу?

– У нас 73 выпускницы. Достаточно большой поток получился.

– Предполагаю, что закрытие программы было грандиозным?

– Это как раз бизнес-девичник, о котором я уже сказала. В шатре "Монблан" состоялось торжественное вручение сертификатов о прохождении обучения. Также мы приготовили для девочек подарки: это книга "Неженское дело", разработанная совместно с "Деловой средой"; курс "120 секунд Woman", в рамках которого известные бизнес-леди страны делятся своим опытом по управлению бизнесом, секретами успеха. На следующий день наших выпускниц ждал еще один бонус – мы пригласили спикеров федерального уровня, которые рассказали об управлении личным временем, раскрыли некоторые важные для жизни психологические аспекты. То есть наши бизнес-леди получили большой багаж знаний о том, как гармонично управлять своей жизнью. Наши девочки были очень счастливы, даже прозвучала такая оценка: "Настолько сильно хорошо, что даже неловко".

Мы очень надеемся, что программа позволила участницам определить для себя новые точки роста, которые в кратчайшее время начнут реализовываться. Во всем нашем обучении самое главное – правильно использовать объем знаний. И еще важно не упустить момент, вовремя перешагнуть на новый уровень.

– Еще планируются встречи с участниками данного проекта?

– Конечно. Мы уже сейчас обсуждаем с "Деловой средой" возможность запуска "Бизнес-девичника 2.0" в будущем году. Нашим выпускницам поставили задачи, чтобы они начали прописывать для себя, что они реализуют, для оценки результата и коэффициента полезного действия нашей программы. Это будет, как мы видим, такое грандиозное событие, до свершения которого, мы уверены, состоится еще не одна встреча выпускниц. Ведь очень важно, что "Бизнес-девичник" помог сформировать в Алтайском крае женское бизнес-сообщество, в котором определились активистки, в котором поддерживаются и развиваются полезные коммуникации. Собираться вместе для дружеского взаимодействия, для деловых контактов, поддержки и обмена опытом – это дорогого стоит. Мы, конечно, девочкам в этом будем помогать.

– А для мужчин есть подобные программы?

– Отдельно мы не планируем организовывать проекты. Но образовательных программ, в которых бизнесмены-мужчины могут почерпнуть для себя немало полезного, достаточно. Это и "Бизнес как спорт", о котором мы говорили раньше. Осенью этого года будет большой проект "Бизнес-акселератор", где каждому отдельному бизнес-проекту будет уделено персональное внимание экспертов. Эта программа нацелена на предпринимателей, у которых оборот не менее одного миллиона рублей в месяц.

– Можно ли в ближайшее время попасть на обучение по этой программе?

– Как только на нашем сайте мойбизнес22.рф мы запустим анонс, можно будет смело регистрироваться. На данный момент график программы еще выстраивается.

Для того чтобы не упустить важную информацию, можно следить за обновлениями на сайте мойбизнес22.рф. А проконсультироваться абсолютно по всем вопросам, в том числе и касающимся программ обучения, можно позвонив по номеру телефона: 8800-222-83-22.

– Ирина, а с какими вопросами, в принципе, в Фонд малого и среднего предпринимательства можно обратиться?

– На самом первоначальном этапе мы помогаем тем, кто хочет заниматься бизнесом, структурировать и в голове разложить по полочкам бизнес-идею. Мы консультируем по налогообложению, по вопросам бухгалтерского учета, финансового планирования, помогаем заполнить документы на регистрацию предпринимательской деятельности. Это актуально для предпринимателей любого уровня. Не только для новичков. Если, к примеру, действующий бизнес планируют диверсифицировать, выделить новые направления, мы с удовольствием возьмемся помочь прописать финансовый план, рассчитать стоимость продукта. Напомню, все консультации у нас бесплатные.

Кроме консультационных услуг и образовательных программ, у нас есть услуги по сертификации (и российской, и зарубежной) продукта, декларированию. Фонд берет на себя оплату.

Также мы разрабатываем аудио- и видеоматериалы для рекламных роликов. Содействуем регистрации на торговых электронных площадках. Помогаем выйти на экспорт – и всегда убеждаем, что экспорт не является чем-то недоступным, это реальная возможность для развития. И мы помогаем, консультируем, учим.

И с социальными предпринимателями мы работаем… В общем, направления работы Фонда можно перечислять бесконечно. Главное для предпринимателя – неважно, начинающий он или действующий – запомнить, куда обратиться. А мы уже на месте определим, какая форма поддержки нужна именно ему. По сути, мы формируем комплексный пакет поддержки и сопровождаем бизнесмена на каждом этапе развития его дела.

– Вернемся к обучению. Кто в рамках ваших образовательных программ является спикерами? Есть ли среди них эксперты федерального уровня?

– Если мы говорим о нашем сотрудничестве с "Деловой средой", то в этих программах все спикеры – действующие предприниматели. И в этом ценность таких программ: бизнес-тренер, который является практиком, учит тому, в чем он сам силен. Компании, руководители которых выступают у нас в качестве экспертов, уже успели зарекомендовать себя на федеральном уровне. И при этом спикеры проходят серьезный отбор и обучение в "Деловой среде", потому что в образовательных программах в рамках нацпроекта мало заниматься предпринимательством, нужно уметь донести свой опыт, правильно научить и убедить других.

– Как удается привлекать таких бизнес-тренеров на Алтай?

– Благодаря тесному сотрудничеству с компанией "Деловая среда". Благодаря тому, что все программы проходят в рамках национального проекта, это федеральная программа, это федеральное финансирование. Для предпринимателей обучающие программы бесплатны, соответственно, все обучение оплачивает Фонд.

– Действительно уникальная возможность. Потому что если смотреть бизнес-курсы по коммерческим расценкам, то это далеко не каждый может себе позволить. Особенно начинающие предприниматели. А тут федеральное финансирование в рамках национального проекта по развитию предпринимательства.

– Конечно, поэтому мы предпринимателей активно приглашаем к участию. Не надо думать, что если это бесплатно, то что-то не то. Наши программы – это полноценное и насыщенное обучение. Некоторые начинают подозревать, что, может, это первые занятия бесплатные, а потом придется выкладывать круглую сумму. Но спешу заверить: ни один наш тренинг не предполагает вводного формата. Это комплексное образование, в котором вы не найдете подводных камней в виде какой-то неожиданной оплаты. По окончании каждой программы наши участники получают сертификаты.

– Насколько известно, Фонд МСП активно привлекает для сотрудничества местных спикеров. Как удалось подготовить собственных достойных бизнес-экспертов?

– У нас есть программы в рамках реализации "Федеральной корпорации по развитию предпринимательства", к которым мы подключаем местных бизнес-тренеров, реализующих на практике то, чему учат. Это "Азбука предпринимательства", "Школа предпринимательства", "Мама-предприниматель". Чтобы эксперты доводили до аудитории свои знания и свой опыт в правильном русле, мы погружаем их в методологию обучения.

– Другими словами, существует определенный регламент, есть пожелания к ним?

– Да. Мы, конечно, не учим их, как это, например, происходит в "Деловой среде" на федеральном уровне. Но проговариваем план обучения начинающих предпринимателей, подсказываем, какие акценты лучше сделать, в каком формате выстроить общение с молодыми.

Ирина Черепанова с ведущей программы "Тема дня" радио "Эхо Москвы" в Барнауле Асей Хлыновской

– Обучение по различным программам Фонда прошло уже достаточно много человек. Давайте приведем яркие примеры, как на практике это помогло?

– В рамках программы "Мама-предприниматель", которая реализуется у нас с 2017 года, наша выпускница (и победительница этой программы) Юлия Клейн сегодня очень активно развивает свою арт-студию "Гармония" в ЗАТО Сибирский, где дети учатся создавать невероятные картины с помощью цветного песка. На этапе обучения это была только бизнес-идея. Сейчас Юля плотно занимается с ребятишками круглогодично, летом выезжает в детские лагеря. После обучение мы, наверное, в течение полугода ее сопровождали, а сегодня это самостоятельная бизнесвумен, которая иногда обращается к нам за консультацией.

Также у нас есть примеры из муниципалитетов, чему мы очень рады. К примеру, в Фонде МСП учился предприниматель из Шипуновского района, который специализируется на кондитерских изделиях. Очень активный участник наших тренингов. Мы ему помогли сформировать бизнес-стратегию компании, благодаря чему он вывел свою продукцию в другие районы Алтайского края. Возможно, вскоре его пирожные появятся и в Барнауле.

Примеров много. Здесь очень непростой момент всегда – оценить результативность наших обучающих программ. Потому что то, как применит все инструменты, которые мы даем, предприниматель, зависит в первую очередь от него самого. От его заинтересованности, глобальной цели, желания и стремления. Но смело можем заявить, что в Алтайском крае у предпринимателей все это есть в достаточном объеме.

Мы не ограничиваемся образовательными программами. Это целый комплекс работы с предпринимателями, мы их не бросаем и готовы помогать на каждом этапе деятельности и по любому вопросу. Поэтому ждем вас в нашем Фонде!

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 8322

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