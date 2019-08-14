Директора компании, производящей стройматериалы в Алтайском крае, обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Ему инкриминировали часть 1 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений"). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Как установлено следствием, предприниматель подготовил фиктивные документы от имени других организаций о том, что они якобы поставляли услуги компании, хотя на самом деле никаких выплат не производилось.
Подложные документы обвиняемый вносил в книгу покупок фирмы с целью последующего включения в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений о сумме налога, подлежащей вычету и об общей сумме налога, подлежащей уплате в бюджет.
В итоге за период 2015-2017 годов бизнесмен не уплатил налог на общую сумму около 6 млн рублей. Он признался в содеянном. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Для обеспечения компенсации нанесенного ущерба и возможного штрафа на имущество обвиняемого наложен арест.
Комментарии
Напишите через год, чем все закончится.
Устоит и выплатит?
Или же предприятие закроется, все работники перестанут получать зарплату, а выплаты в бюджеты сократятся до нуля?
"В ближайшее время мужчина предстанет перед судом." - суд ему присудит 50.000 штрафа, и все в порядке, знаем мы как в нашей стране воровать 50 млрд, и какое после этого бывает наказание....
Да с такими наказаниями, лучше 2 года условно и 6 лямов в кормане...а тут ипотеку 800 т.р пятнадцать лет тянуть, есть ум молодци...
С такими зверскими налогами немудрено начать мухлевать! 60% прибыли приходится отдавать в бюджет страны и региона!!! мыслимо ли!!! и главное-за что ? Страна помагла бизнесс отрыть? или кредит дадла под низкую ставку?? Фиг. Доят бизнесс по полной, еще и проверками достают!!!!
Я конечно за наведение порядка, но когда в налоговой потребовали НДС за три года с оборота без учёта входящего и уплаченного да ещё и начальник инспекции переговоры с глушилкой проводила стало все понятно!! Переходим на гаражную экономику , опыт имеется, а налоговой удачи и больших начальственных зряплат!
14.08.2019 10:23
Гость
а у начальника инициалы не О.Ф. случайно? Редкостная тварь
ага . фиктивные документы... ага... САМ подготовил и декларации от этих организаций тоже сам сдавал? бред пишут
14.08.2019 10:34
- гость -
Так у них сейчас практика вешать "разрывы" по НДС на того, с кого есть, что взять. То есть у твоих поставщиков все может быть в порядке, декларации сданы, налог уплачен, но если через три-четыре звена кто-то что-то не заплатил, то прийти могут и к тебе.
Аппетиты растут у налоговой,куда только эти Налоги деваются.
У налоговой одна задача, выдоить максимум молока с коровы.
А то что корова сдохнет, наплевать, в стаде еще коровы есть.
У них свои планы, с них требуют свыше, поэтому они как волки.
У многих предприятий альтернатива:
- или хитрить и платить столько налогов сколько смогут, при этом работники работают, получают зарплату,
- или закрыться, ибо непосильно бороться с олиграхическими сетями.
Если первый вариант, люди трудоустроены и кормятся, налоги хоть и частично но идут в местные бюджеты.
Если второй вариант: люди без работы, налогов 0, и от олигархических сетей налогов 0, все по офшорам спрятано.
Кстати, режим налогообложения ЕНВД отменяют скоро, вся торговля будет еще больше налогов платить. Ждите рост цен.