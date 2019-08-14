Директора компании, производящей стройматериалы в Алтайском крае, обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Ему инкриминировали часть 1 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений"). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Как установлено следствием, предприниматель подготовил фиктивные документы от имени других организаций о том, что они якобы поставляли услуги компании, хотя на самом деле никаких выплат не производилось.

Подложные документы обвиняемый вносил в книгу покупок фирмы с целью последующего включения в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений о сумме налога, подлежащей вычету и об общей сумме налога, подлежащей уплате в бюджет.

В итоге за период 2015-2017 годов бизнесмен не уплатил налог на общую сумму около 6 млн рублей. Он признался в содеянном. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Для обеспечения компенсации нанесенного ущерба и возможного штрафа на имущество обвиняемого наложен арест.