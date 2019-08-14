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Республике Алтай выделят 1,5 млрд рублей на строительство детсадов

, ИА "Амител"
Министр просвещения РФ провела совещание педработников региона
Фото: altai-republic.ru

Фото: altai-republic.ru

На возведение детских садов в Республике Алтай по нацпроекту "Демография" из федерального бюджета выделят 1,5 млрд рублей, заявила министр просвещения России Ольга Васильева во время августовского совещания педагогических работников региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"Надеюсь, что руководство региона приложит все усилия, чтобы жители республики почувствовали положительный эффект от реализации национального проекта", – заявила Васильева.

Глобальная цель стоит и перед системой образования. Глава Минпросвещения напомнила, что президент Владимир Путин поставил задачу войти в десятку лучших стран мира по качеству образования и воспитывать в подрастающем поколении духовно-нравственные ценности народов России.

"Республика Алтай проделала огромную работу, чтобы разработать свои проекты, – обратилась к присутствующим Васильева. – Мы должны обновить содержание образования, развить инфраструктуру и в полной мере использовать кадровый потенциал".

Врио главы республики Олег Хорохордин уточнил, что полученные в рамках нацпроекта средства уже используются для развития школьной инфраструктуры и системы дополнительного образования, а также для внедрения цифровых технологий, повышения квалификации учителей и других приоритетных целей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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