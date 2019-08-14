Дым от сибирских лесных пожаров вскоре достигнет Гренландии, прогнозирует Европейская программа наблюдений ЕС Copernicus. Об этом сообщает РИА "Новости".

По последним данным, свыше 250 тысяч гектаров горящего леса в Красноярском крае и Иркутской области активно тушат. Действующие пожары в труднодоступных местах этих регионов, на территории свыше 1,5 млн га, не представляют угрозы для населения.

Ученые прогнозируют, что после достижения Гренландии дым понесет в направлении Аляски.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс во время встречи с участниками международного молодежного форума "Бирюса" назвал лесные пожары в регионе нормальной ситуацией.

В тушении лесных пожаров в Сибири и Дальнего Востока участвуют около десяти тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Минобороны также создало свою группировку. Несколько тысяч добровольцев помогают в тушении возгораний.

Генпрокуратура выяснила, что одной из причин возгорания стал поджог с целью скрыть незаконные рубки.