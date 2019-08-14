Запланированная реконструкция спортивного манежа в Алтайском государственном техническом университете поставила под угрозу тренировки ведущих легкоатлетов Алтайского края. В частности, тренер чемпиона мира Сергея Шубенкова Сергей Клевцов уже заявил, что его подопечному будет негде в Барнауле готовиться к Олимпийским играм – 2020 в Токио. Об этом же написал в своем Instagram и сам чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 м. В вузе признают, что реконструкция объекта создаст ряд проблем и беговые дорожки после запланированного ремонта не подойдут для "спорта высоких достижений", однако отказываться от проекта не собираются.

Деньги дали, ремонту быть

Манеж АлтГТУ, оборудованный тремя беговыми дорожками со специальным покрытием, оказался единственной площадкой в регионе, которая более-менее подходила для тренировок ведущих легкоатлетов Алтайского края, выступавших на федеральных и международных соревнованиях. Но уже скоро и она будет закрыта для профессиональных спортсменов.

Весной 2019 года Сергей Шубенков опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию плачевного состояния беговых дорожек манежа.

То, что капремонт объекта не проводился много лет и манеж нуждается в реконструкции, подтвердил и начальник управления инвестиционного развития и имущественных отношений вуза Федор Траутвейн. И вот этим летом из федерального бюджета на реконструкцию площадки наконец-то выделили 21,8 млн рублей.

После расчетов всех "за" и "против" руководство вуза приняло решение перепрофилировать манеж и расширить зону игровых площадок, сократив беговые дорожки и отказавшись от дорогостоящего, но недолговечного прорезиненного покрытия в пользу паркетного. Профессионалам же для тренировок нужно как раз специальное покрытие.

В вузе поясняют свое решение тем, что обязаны ориентироваться в первую очередь на интересы студентов, большинство из которых выбирают игровые виды спорта. Совместить все "в одном флаконе", то есть в спортзале, не получится.

"Трудно совместить легкую атлетику с другими видами спорта – везде надо стелить специальное покрытие. Раньше у нас как раз все и совмещалось. В итоге мы ютились в одном помещении в ущерб другим видам спорта. А у нас есть еще и мини-футбол, баскетбол, волейбольная площадка, бадминтон, регби-7, ручной мяч. 90% образовательной программы студентов составляет так называемый игровой спорт, – пояснил руководитель отделения физической культуры и спорта АлтГТУ Александр Поляков.

По его словам, после ремонта останется прямая 110-метровая беговая дорожка с резиновым покрытием. Три круговые беговые дорожки будут начерчены на паркетном покрытии.

"Конечно, для занятий профессиональных легкоатлетов они уже не подойдут. Но прежде всего это спортивный манеж, а не легкоатлетический", – отметил Поляков.

Будет доступен всем

О том, что манеж в первую очередь манеж предназначен для образовательных потребностей вуза, а не для легкоатлетов, заявил и Федор Траутвейн:

"Мы образовательное учреждение и в первую очередь с нас спрашивают за исполнение образовательных программ. Ели мы развиваем игровые виды спорта, то теряем часть легкоатлетических дорожек".

Также Траутвейн подчеркнул, что после реконструкции манеж будет доступен всем желающим, а не только студентам вуза. В том числе людям с ограниченными возможностями.

Более того, после ремонта манежа Алтайский край получит еще одну спортивную площадку, на которой можно будет проводить городские, региональные или всероссийские соревнования по игровым видам спорта. В настоящий момент из-за удручающего состояния объекта это невозможно.

А что Шубенков и другие?

По словам Траутвейна, прославленный спортсмен Сергей Шубенков не был в манеже с весны – после того как сделал фотографии плачевного состояния беговых дорожек. Справедливости ради отметим, что манеж спортсмены-легкоатлеты использовали для зимних тренировок.

Руководство вуза признает, что перепрофилирование объекта создаст для профессиональных спортсменов "определенные трудности", однако манеж находится в федеральной собственности, проект реконструкции был утвержден в Министерство науки и образования и на данный момент находится уже в том состоянии, когда нельзя внести никакие изменения, даже несмотря на просьбу министра спорта Алтайского края учесть интересы спортсменов.

Уже сегодня, 14 августа, должен быть проведен аукцион на выполнение работ.

К капитальному ремонту объекта приступят в сентябре. А завершат работы к 1 февраля 2020 года.

Где предстоит тренироваться легкоатлетам Алтайского края, вопрос остается открытым. Но под угрозой находится развитие всей легкой атлетики Алтайского края.

"Вопрос о строительстве нового манежа поднимался неоднократно, но у нас, как видите, вопросы в другую сторону решаются. Вместо того чтобы построить дополнительно, убирают то, что было. Этот объект – единственный на весь край, и уже отработал 45 лет. Очень много спортсменов зависит от манежа. Просто взять и перекрыть – так делать нельзя", – заявил тренер Шубенкова Сергей Клевцов корреспонденту ИА "Амител" .

По его словам, сейчас чемпиону мира по бегу с барьерами приходится готовиться к мировым первенствам в здании тира школы олимпийского резерва, которое для этого совершенно не предназначено: его длина не превышает 70 метров и отсутствуют круговые беговые дорожки.

Клевцов вспомнил, что в прошлом году удалось "спасти" тир, где занимаются спортсмены, только благодаря вмешательству губернатора Виктора Томенко, и в этот раз они тоже намерены бороться: "У нас ничего для легкой атлетики не построено. Мы идем другим путем – ломаем последнее. Я думаю, у нас есть только один вариант: мы с Сергеем будем до последнего сражаться".

Добавим, кроме Сергея Шубенкова Алтайский край прославляют и десятки других спортсменов, в том числе и чемпионка России 2018 года в беге на 400 метров Полина Миллер.