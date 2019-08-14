Многочисленные жалобы горожан на бомжей, мусор и опасность вечерних прогулок стали причиной санитарной обрезки зеленых насаждений на Павловском тракте, сообщили Amic.ru в мэрии.

Горзеленхоз начал работы 14 августа. Его сотрудникам предстоит обрезать 5000 квадратных метров поросли клена, расположенной на четной стороне Павловского тракта межу домами № 108 и 128, в районе пересечения с улицами Георгиева и Малахова.

"Ни одно дерево снесено не будет", – пообещали в городской администрации.