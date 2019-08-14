Многочисленные жалобы горожан на бомжей, мусор и опасность вечерних прогулок стали причиной санитарной обрезки зеленых насаждений на Павловском тракте, сообщили Amic.ru в мэрии.
Горзеленхоз начал работы 14 августа. Его сотрудникам предстоит обрезать 5000 квадратных метров поросли клена, расположенной на четной стороне Павловского тракта межу домами № 108 и 128, в районе пересечения с улицами Георгиева и Малахова.
"Ни одно дерево снесено не будет", – пообещали в городской администрации.
Комментарии
как не корректно, бомжи... это люди попавшие в трудную жизненную ситуацию.
БОМЖ - это человек Без Определенного Места Жительства
Сделайте еще что-нибудь с цыганами возле Ленты на Власихинской. Откуда они там появились елки-палки . Лезут на парковке прям под колеса сзади. И спереди. И везде.
а при чем тут бомжи?