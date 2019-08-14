Многочисленные жалобы горожан на бомжей, мусор и опасность вечерних прогулок стали причиной санитарной обрезки зеленых насаждений на Павловском тракте, сообщили Amic.ru в мэрии.
Горзеленхоз начал работы 14 августа. Его сотрудникам предстоит обрезать 5000 квадратных метров поросли клена, расположенной на четной стороне Павловского тракта межу домами № 108 и 128, в районе пересечения с улицами Георгиева и Малахова.
"Ни одно дерево снесено не будет", – пообещали в городской администрации.
Комментарии
как не корректно, бомжи... это люди попавшие в трудную жизненную ситуацию.
БОМЖ - это человек Без Определенного Места Жительства
Сделайте еще что-нибудь с цыганами возле Ленты на Власихинской. Откуда они там появились елки-палки . Лезут на парковке прям под колеса сзади. И спереди. И везде.
а при чем тут бомжи?
А при чем тут цыгане?
а причем здесь клен? Клён настоящий выглядит иначе
Как в этом слове много загадочного "Поросль". Мы под эту дудку валили серьезные деревья, в кварталах а списывали как поросль. Инспектор который должен был считать деревья, махнул рукой на рощу и сказал да это все поросль-рубите смело! Так вот, если у вас есть где нибудь деревья которые надо свалить (например в парке Изумрудном или ином месте) можно валить как поросль, а для благородства еще добавить а то бомжи загадили и цыгане закладки делают.
а при чем тут Горзеленхоз?
Старый клён старый клён
Старый клён стучит в стекло
Приглашая нас с друзьями на прогулку
Отчего, отчего
Отчего мне так светло
От того, что ты идёшь по переулку
Отчего, отчего
Отчего мне так светло
От того, что ты идёшь по переулку
Снегопад, снегопад
Снегопад давно прошёл
Словно в гости к нам весна опять вернулась
Отчего, отчего
Отчего так хорошо
Оттого, что ты мне просто улыбнулась
Отчего, отчего
Отчего так хорошо
Оттого, что ты мне просто улыбнулась
Погляди, погляди
Погляди на небосвод
Как сияет он безоблачно и чисто
Отчего, отчего
Отчего гармонь поёт
От того, что кто то любит гармониста
Отчего, отчего
Отчего гармонь поёт
От того, что кто то любит гармониста