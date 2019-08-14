Комитет по экономической политике и промышленности Госдумы РФ выступил с предложением запретить передвигаться на автомобилях, "достигших предельного срока эксплуатации", сообщает "Коммерсантъ".

Зампред комитета Альфия Когогина ("Единая Россия") направила письма в Минпромторг и Минтранс с просьбой дать оценку законопроекту.

Необходимость запрета на эксплуатацию старых машин объясняется тем, что они вредят окружающей среде.

"Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава", – прокомментировали инициативу в Минпромторге.

Автопроизводители положительно оценили возможность искусственного стимулирования спроса на новые автомобили. По их оценке, это не только улучшит экологическую обстановку, но и повысит безопасность на дорогах.

"Введение этой меры давно назрело из-за смертности на дорогах, потому что риск выхода из строя узлов и агрегатов старой техники значительно выше независимо от марки и страны производителя", – заявил представитель концерна ГАЗ.

Эксперты отмечают, что такой подход возможен для коммерческого транспорта, но трудноосуществим для гражданского. В качестве альтернативы можно стимулировать добровольный отказ от старой техники с помощью скидок на новую, для тех кто сдает свое авто в утиль. Эта программа действовала до 2018 года, и за это время утилизировали 1,2 млн автомобилей.

Автолюбители негативно отнеслись к инициативе комитета по экономической политике и промышленности Госдумы РФ.

"На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег, – уверен координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. – Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя".