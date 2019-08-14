Комитет по экономической политике и промышленности Госдумы РФ выступил с предложением запретить передвигаться на автомобилях, "достигших предельного срока эксплуатации", сообщает "Коммерсантъ".
Зампред комитета Альфия Когогина ("Единая Россия") направила письма в Минпромторг и Минтранс с просьбой дать оценку законопроекту.
Необходимость запрета на эксплуатацию старых машин объясняется тем, что они вредят окружающей среде.
"Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава", – прокомментировали инициативу в Минпромторге.
Автопроизводители положительно оценили возможность искусственного стимулирования спроса на новые автомобили. По их оценке, это не только улучшит экологическую обстановку, но и повысит безопасность на дорогах.
"Введение этой меры давно назрело из-за смертности на дорогах, потому что риск выхода из строя узлов и агрегатов старой техники значительно выше независимо от марки и страны производителя", – заявил представитель концерна ГАЗ.
Эксперты отмечают, что такой подход возможен для коммерческого транспорта, но трудноосуществим для гражданского. В качестве альтернативы можно стимулировать добровольный отказ от старой техники с помощью скидок на новую, для тех кто сдает свое авто в утиль. Эта программа действовала до 2018 года, и за это время утилизировали 1,2 млн автомобилей.
Автолюбители негативно отнеслись к инициативе комитета по экономической политике и промышленности Госдумы РФ.
"На старых машинах люди ездят не потому, что они фанаты ретроавтомобилей, а потому что на новые у них нет денег, – уверен координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. – Большего удара по экономике, чем предложение депутатов, и придумать нельзя".
Комментарии
Единая Россия вот сто наносит непоправимый вред окружающец среде, а не старые автомобили....
росгвардия почувствовала силу?
Уже всё пофиг?
Удавят их за такую инициативу...
Все о народе думают! Отдохнуть бы им. Лет по 5 каждому, с конфискацией всего "непосильно нажитого"...
У меня япономобиль 2000 г.в., возит меня и голову не греет, только и меняю масло чуть чаще чем по регламенту (не уходит, а ради сохранения здоровья ДВС), да бензин лью.
И зачем беспроблемное авто менять на более дорогое и ломучее?
Наконец то. А то свезли весь хлам со всего мира и коптят тут. Кажный достигший восемнацатилетия с сэкономленных обедов и жевачек покупает какое нибудь чучемото за 50 тысяч и отравляет воздух и жизнь окружающим.
Как в цивилизованных странах, хочешь иметь старое ведро- плати экологический налог. А почему другие должны страдать от того, что у тебя нет денег на свежий и экологичный автомобиль? Общественный транспорт исправно работает, езди в нем.
Вы сначала денег дайте, или льготы на приобретение нового авто, а потом умничайте! А наше позорище "отечественный автопром" Уде руки злорадствуя потирает, от перспективной монополии на его вёдра!
Да, вброс удался, начали подгорать пуканы
Эта Альфия Когогина, как девочка подросток решила хайпануть на больной теме?
Что значит- денег дайте? Может и пуп медом помазать? Иди и заработай, а пока в трамвай!
у нас сейчас экологичность выхлопа авто никак не влияет на его нахождение на дороге, потому что техосмотр не работает, гибдд за дымучими ведрами никак не следит. А меж тем полно таких экземпляров, что авто, что автобусов, от которых шлейф дыма такой, что хоть топор вешай. Не знаю уж в силу возраста или наплевательского отношения к технике и окружающим, им там видней, но таких надо точно с дорог убирать.
Правильная инициатива- перековать ржавые тазы на орала! Переплавить и построить трактора и комбайны, поднимать сельское хозяйство! И экологии польза и людям.
14.08.2019 11:36
- гость -
а ничего что общественный транспорт, тоже полностью под списание всем составом пойдет?
Запретить старые теплоходы, старые торговые и рыболовецкие суда, старые трамваи и рейсовые автобусы, старые пассажирские вагоны и тепловозы и можно закрывать Россию на клюшку.
А еще старых чиновников запретить
По странной случайности, Альфия Когогина - генеральный директор ОАО "Лизинговая компания «КАМАЗ», а супруг её - гендиректор "КАМАЗ".