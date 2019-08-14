"Миссис Россия – 2019" не поедет на мировой конкурс красоты из-за травли в интернете

Победившая в конкурсе "Миссис Россия – 2019" Екатерина Нишанова отказалась представлять Россию на международном конкурсе в Китае из-за недоброжелателей, которые в интернете невысоко оценили внешние данные 33-летней матери двоих детей из Геленджика, пишет "СтарХит".

"Да, мои последние фото были неудачными, ведь там я немного уставшая. Нормальные люди берут мои нормальные снимки!" – рассказала Нишанова порталу.

После победы Нишановой в интернете довольно жестко была раскритикована ее внешность. Люди сочли, что она не совсем вписывается в образ русской красавицы, предположив, что не обошлось и без "инъекций красоты".

Нишанова близко к сердцу приняла негатив в свой адрес. Впрочем, публично демонстрировать обиду она не стала, лишь искренне поблагодарила в своем блоге всех, кто поддерживал ее во время конкурса.

"Шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени затрачено, а пролетело все очень быстро! Эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно. Чувствую счастье, радость и гордость за себя! Хочу поблагодарить мою команду, которая в течение полугода помогала мне в подготовке к конкурсу. Это самые профессиональные люди нашей страны, которые поддерживали, давали нужные советы", – написала она.

Теперь представлять Россию на международном конкурсе будет обладательница титула "Миссис Россия Globe" Ксения Кривко из Кемерова.