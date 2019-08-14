"Миссис Россия – 2019" не поедет на мировой конкурс красоты из-за травли в интернете

Победившая в конкурсе "Миссис Россия – 2019" Екатерина Нишанова отказалась представлять Россию на международном конкурсе в Китае из-за недоброжелателей, которые в интернете невысоко оценили внешние данные 33-летней матери двоих детей из Геленджика, пишет "СтарХит".
"Да, мои последние фото были неудачными, ведь там я немного уставшая. Нормальные люди берут мои нормальные снимки!" – рассказала Нишанова порталу.
После победы Нишановой в интернете довольно жестко была раскритикована ее внешность. Люди сочли, что она не совсем вписывается в образ русской красавицы, предположив, что не обошлось и без "инъекций красоты".
Нишанова близко к сердцу приняла негатив в свой адрес. Впрочем, публично демонстрировать обиду она не стала, лишь искренне поблагодарила в своем блоге всех, кто поддерживал ее во время конкурса.
"Шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени затрачено, а пролетело все очень быстро! Эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно. Чувствую счастье, радость и гордость за себя! Хочу поблагодарить мою команду, которая в течение полугода помогала мне в подготовке к конкурсу. Это самые профессиональные люди нашей страны, которые поддерживали, давали нужные советы", – написала она.
Теперь представлять Россию на международном конкурсе будет обладательница титула "Миссис Россия Globe" Ксения Кривко из Кемерова.
Комментарии
Не, ну эта по сравнению с той вообще сказка. Настоящая красавица, только зачем ее из дому выпускают? Сидела бы там и радовала домочадцев красотой.
Это силикон виноват, а не усталость.
М-м-да. Не блещет.
Да меня тоже удивляют девушки, тут я на фото не красивая вышла, давай еще вот так или так ....одно фото из 15 и то не очень. Вот тебе и красавица. Ну а тут случай прямо какой то жестокий. Если человеку говорить что он красивый а на самом деле страшный как атомная война, то он же должен догадываться что все просто льстят и обманывают и принять себя как есть. Ан нет поверила, а говорят все завистники и клевещут, тут уже голову бы посмотреть с пристрастием.
а где русская красота то тут ..один силикон!
Поняла, что на международном конкурсе ей последнее место светит. . Муж не купит корону и скинула ответсвенность на "злых" комментаторов)). Манипуляторша
Я посмотрел Ксению Кривко, не намного лучше. А можно всех посмотреть?
ей еще и 33? своими инъекциями наоборот состарила себя
Это катастрофа!!! Не ужели в России нет красавицы? ну что бы так, без денег, по честному.
Миссис пенсия, или миссис ботэкс...
да ей на вид не то что 33, все 53 дашь - на 1 фото, на 2 фото чуть помоложе, но тоже не 33))) старуха в ботоксе и силиконе... вопрос как она молда выиграть конкурс красоты?)
Какие то эти "красотки" одинаковы на лицо. С первого взгляда эта миссис прямо таки на Лободу похожа.
увы , она на все 50 выглядит (
Всё по честному-это образ сегодняшней России
На Лободу или на лабуду? ))))
С чего это образ сегодняшней России? На улице просто посмотрите - там нормальные люди ходят, а эти - дом-бутик-дом-ресторан-дом, передвигаются только на машине. И конкурсы эти для таких придумали, должны же они развлекаться и понтоваться.
Вот пусть теперь своим консультантам и косметологам спасибо за такую " красоту " скажет .
А по факту это пример того , как из вполне милой женщины ( по старым фото ) можно сделать искусственного монстра .