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Сергей Шубенков в составе сборной Европы поборется со сборной США

, ИА "Амител"
Помимо барнаульского барьериста в команду Европы попали две российские спортсменки
Шубенков в 2015 году выиграл чемпионат мира в беге на 110 метров с барьерами / Фото: ren.tv

Шубенков в 2015 году выиграл чемпионат мира в беге на 110 метров с барьерами / Фото: ren.tv

Алтайский спортсмен Сергей Шубенков выступит за сборную Европы на легкоатлетической встрече со сборной США, которая состоится 9-10 сентября в Минске.

Помимо барнаульского барьериста в команду Европы попали две россиянки – Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова. Они выступят в секторе для прыжков в высоту.

Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы по прыжкам в высоту. Ей принадлежит лучший результат сезона в мире (2,06 метра). Серебряный призер зимнего Чемпионата мира 2018 года в прыжках с шестом.

Сидорова имеет второй результат сезона в мире и первый в Европе (4,86 м).

Шубенков в 2015 году выиграл чемпионат мира в беге на 110 метров с барьерами. Сейчас спортсмен восстанавливается после травмы, которую получил на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко, когда в падении на самом финише смог одержать победу. "Просто царь!" – прокомментировал Дмитрий Губерниев этот забег.

Сейчас в Барнауле разворачивается скандал, который непосредственно касается Шубенкова. Запланированная реконструкция спортивного манежа АлтГТУ поставила под угрозу тренировки чемпиона мира. Его тренер Сергей Клевцов уже заявил, что его подопечному будет негде готовиться к Олимпийским играм – 2020 в Токио. В ситуацию попросили вмешаться губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

14.08.2019 12:40
Житель правого берега Оби

Что то много новостей сегодняо нейтральном спортсмене.

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