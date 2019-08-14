Настоящий рыцарь: Путин встал на колено и поцеловал руку девочке-балерине

Президент России Владимир Путин во время визита в Академию хореографии в Севастополе опустился на колено и поцеловал руку маленькой балерине, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".
Настоящий рыцарь! Путин опустился на колено и поцеловал руку юной балерине. Точно станет примой ;) pic.twitter.com/7N2moi46GT— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 августа 2019 г.
Пресс-служба Кремля сообщила, что 13 августа Путин посетил академию, где пообщался с занимающимися балетом детьми, а также руководителем учреждения и строителями, которые доделывают новое здание для учебного заведения. "Уже в конце следующего учебного года будет поставлен спектакль с участием ребят", – отмечается в сообщении.
Также Путин присутствовал на показе сюиты из балета "Спартак", которым открылся III Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес".
В июне прошлого года Путин в больнице поцеловал незнакомого мальчика в лоб, назвав его "сладким". До этого президент целовал рыбу, и еще двух мальчиков – одного в щеку в затопленном красноярском селе, а другого в живот, позже объяснив этот поступок чистой эмоцией.
Пытались поцеловать и Путина. Так, прохожая поцеловала президента в щеку в центре Москвы, после он обнялся с этой женщиной. А в 2012 году валаамский священник попытался поцеловать главе государства руку, что вызвало большое недовольство со стороны Путина.
Комментарии
Ну всё, теперь как на всех встречах официальных попрёт целоваться. Прям Ильич Брежнев.
был бы рыцарем, если бы его вассалы не творили беззаконие.
блевать тянет от таких новостей.
чо не впупик?
Не настоящий! Сказочный...
Дык, эта, хлопец с колена малого в животик целовал, теперича девочку - он это не того?!
Брежнев не спрашивал, а целовал в губы всех подряд.
Зацелую всех!
Настоящий рыцарь у своего народа наверное еще не должен воровать?
Вообще то, если бы был другой человек на месте Путина и сделал бы то же самое, то такого бы негатива не было. Просто все уже понимают фальшивость его действий и жестов-это как фальшивая красота-образ есть, а сердечности нету-кукла без сердца любить не может.
А где многочисленная охрана? В костюмах балерунов...
Рыцарь,а Люсю свою бросил.
Рейтинг высокий, теперь пенсионный возраст можно к 70 годам подтянуть, а плату за ЖКХ увеличить в 2 раза.
Да хватит уже форсить этого старика из каждого утюга!
дедушка старый, дедушка рыцарем хочет быть lol
Нынешний Путин моложе Путина 2007 года. "Вот, что крест животворящий делает."
14.08.2019 14:06
- гость - Это не крест, это личный патриарх грехи отпустил -омолодил юношу
какая отвратная новость
маразм крепчал...
Одно дело, когда родители своего ребенка целуют, хоть в губы, хоть в опу. Представила, как моих детей чужой мужик целует... Это нормально?
14.08.2019 15:15
- гость -
Вырастут твои дети и будут их чужие мужики целовать везде. БГГГГГ
14.08.2019 15:18
- гость -
Ключевое слово: "вырастут".
Криатевнинько!
А тут просто еще не успела вырасти, уже расцеловали