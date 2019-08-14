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Настоящий рыцарь: Путин встал на колено и поцеловал руку девочке-балерине

, ИА "Амител"
Президент посетил Академию хореографии, где пообщался с детьми, занимающимися балетом
Путин посетил Академию хореографии в Севастополе / Фото: кадр из видео

Путин посетил Академию хореографии в Севастополе / Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин во время визита в Академию хореографии в Севастополе опустился на колено и поцеловал руку маленькой балерине, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Пресс-служба Кремля сообщила, что 13 августа Путин посетил академию, где пообщался с занимающимися балетом детьми, а также руководителем учреждения и строителями, которые доделывают новое здание для учебного заведения. "Уже в конце следующего учебного года будет поставлен спектакль с участием ребят", – отмечается в сообщении.

Также Путин присутствовал на показе сюиты из балета "Спартак", которым открылся III Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес".

В июне прошлого года Путин в больнице поцеловал незнакомого мальчика в лоб, назвав его "сладким". До этого президент целовал рыбу, и еще двух мальчиков – одного в щеку в затопленном красноярском селе, а другого в живот, позже объяснив этот поступок чистой эмоцией

Пытались поцеловать и Путина. Так, прохожая поцеловала президента в щеку в центре Москвы, после он обнялся с этой женщиной. А в 2012 году валаамский священник попытался поцеловать главе государства руку, что вызвало большое недовольство со стороны Путина.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

14.08.2019 13:00
- гость -

Ну всё, теперь как на всех встречах официальных попрёт целоваться. Прям Ильич Брежнев.

0  0
14.08.2019 13:01
- гость -

был бы рыцарем, если бы его вассалы не творили беззаконие.

0  0
14.08.2019 13:01
- гость -

блевать тянет от таких новостей.

0  0
14.08.2019 13:02
- гость -

чо не впупик?

0  0
14.08.2019 13:04
- гость -

Не настоящий! Сказочный...

0  0
14.08.2019 13:05
- гость -

Дык, эта, хлопец с колена малого в животик целовал, теперича девочку - он это не того?!

0  0
14.08.2019 13:08
- гость -

Брежнев не спрашивал, а целовал в губы всех подряд.

0  0
14.08.2019 13:09
- гость -

Зацелую всех!

0  0
14.08.2019 13:12
- гость -

Настоящий рыцарь у своего народа наверное еще не должен воровать?

0  0
14.08.2019 13:23
- гость -

Вообще то, если бы был другой человек на месте Путина и сделал бы то же самое, то такого бы негатива не было. Просто все уже понимают фальшивость его действий и жестов-это как фальшивая красота-образ есть, а сердечности нету-кукла без сердца любить не может.

0  0
14.08.2019 13:27
Ируся

А где многочисленная охрана? В костюмах балерунов...

0  0
14.08.2019 13:31
Гость

Рыцарь,а Люсю свою бросил.

0  0
14.08.2019 13:32
- гость -

Рейтинг высокий, теперь пенсионный возраст можно к 70 годам подтянуть, а плату за ЖКХ увеличить в 2 раза.

0  0
14.08.2019 13:34
АБОРИГЕН

Да хватит уже форсить этого старика из каждого утюга!

0  0
14.08.2019 13:42
-гость-

дедушка старый, дедушка рыцарем хочет быть lol

0  0
14.08.2019 14:06
- гость -

Нынешний Путин моложе Путина 2007 года. "Вот, что крест животворящий делает."

0  0
14.08.2019 14:14
- гость -

14.08.2019 14:06
- гость - Это не крест, это личный патриарх грехи отпустил -омолодил юношу

0  0
14.08.2019 14:15
- гость -

какая отвратная новость

0  0
14.08.2019 14:40
- гость -

маразм крепчал...

0  0
14.08.2019 15:15
- гость -

Одно дело, когда родители своего ребенка целуют, хоть в губы, хоть в опу. Представила, как моих детей чужой мужик целует... Это нормально?

0  0
14.08.2019 15:18
- гость -


14.08.2019 15:15
- гость -


Вырастут твои дети и будут их чужие мужики целовать везде. БГГГГГ

0  0
14.08.2019 15:20
- гость -

14.08.2019 15:18
- гость -

Ключевое слово: "вырастут".

0  0
14.08.2019 15:26
- гость -

Криатевнинько!

0  0
14.08.2019 15:27
- гость -

А тут просто еще не успела вырасти, уже расцеловали

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