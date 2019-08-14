Настоящий рыцарь: Путин встал на колено и поцеловал руку девочке-балерине

Президент России Владимир Путин во время визита в Академию хореографии в Севастополе опустился на колено и поцеловал руку маленькой балерине, сообщается в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Настоящий рыцарь! Путин опустился на колено и поцеловал руку юной балерине. Точно станет примой ;) pic.twitter.com/7N2moi46GT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 августа 2019 г.

Пресс-служба Кремля сообщила, что 13 августа Путин посетил академию, где пообщался с занимающимися балетом детьми, а также руководителем учреждения и строителями, которые доделывают новое здание для учебного заведения. "Уже в конце следующего учебного года будет поставлен спектакль с участием ребят", – отмечается в сообщении.

Также Путин присутствовал на показе сюиты из балета "Спартак", которым открылся III Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес".

В июне прошлого года Путин в больнице поцеловал незнакомого мальчика в лоб, назвав его "сладким". До этого президент целовал рыбу, и еще двух мальчиков – одного в щеку в затопленном красноярском селе, а другого в живот, позже объяснив этот поступок чистой эмоцией.

Пытались поцеловать и Путина. Так, прохожая поцеловала президента в щеку в центре Москвы, после он обнялся с этой женщиной. А в 2012 году валаамский священник попытался поцеловать главе государства руку, что вызвало большое недовольство со стороны Путина.