Диету, понижающую вероятность развития рака, назвали медики

Наборы пищи с небольшой долей углеводов не только помогают людям избавиться от лишнего жира и стабилизировать метаболизм, но и замедляют развитие многих видов рака, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Cell Reports.

Кетодиета стремительно набирает сегодня популярность среди любителей фитнеса и спорта. Главное отличие от других диет в том, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Подобная замена заставляет мозг и другие органы тела использовать не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии. Это переводит мышцы и клетки мозга в особый режим "сбережения энергии", в результате чего первые становятся более выносливыми, а вторые медленнее стареют. По этой причине кетоновая диета сегодня стала особенно популярной среди велосипедистов, бегунов-марафонцев и представителей других спортивных дисциплин, где важна выносливость.

"Теперь мы можем не только просто напрямую убивать раковые клетки, но и замедлять их рост, понижая общий уровень глюкозы в организме. Я уверен, что это открытие заставит нас пересмотреть то, как следует бороться с опухолями. Возможно, что мы действительно сможем заставить организм уничтожать их", – заявил Джей Ким из университета Техаса в Далласе.

Многие виды опухолевых клеток, к примеру, глиобластомы, рака мозга, используют глюкозу в качестве сигнала роста и главного источника пропитания. Эта идея натолкнула Кима и его коллег на мысль, что кетодиета, уменьшающая доступность сахаров в организме, может подавлять рост некоторых типов раковых новообразований.

Ученые имплантировали культуры клеток плоскоклеточного рака, к которому относятся многие типы злокачественных опухолей легких, пищевода и кожи, в тело нескольких десятков мышей.

Эта форма рака, как объясняет Ким, не имеет известных уязвимых мест, и поэтому медики вынуждены бороться с ней, используя классическую платиновую химиотерапию и источники радиации, которые начали применяться для борьбы с раком еще в прошлом столетии.

Все разновидности плоскоклеточного рака объединяет одна общая черта – повышенная активность гена и белка GLUT1, отвечающего за доставку молекул глюкозы в клетку из окружающей среды. Этот участок ДНК, как показали опыты авторов статьи, связан с генами SOX2 и p63, двумя ключевыми областями генома, отвечающими за ускоренное деление и рост клеток.

Дождавшись того, когда опухоли приживутся в организме грызунов, ученые попытались подавить их рост двумя путями, используя кетодиету и препараты, блокирующие работу GLUT1 или просто уничтожающие молекулы глюкозы или ускоряющие ее вывод из организма.

"И кетодиета, и прямое уменьшение концентрации сахара в крови одинаковым образом подавили рост клеток рака кожи или легких в организме мыши. Это не уничтожило опухоль, но помешало ей расти дальше, что говорит об уязвимости многих видов рака к глюкозному голоданию", – подчеркнул Ким.

В частности, переход на белково-жировой рацион привел к тому, что объем опухоли стал примерно в два раза ниже, а ее масса была примерно в 2,5 раза меньше. При этом мыши не страдали от гипогликемии и других типичных последствий хронической нехватки сахара в крови. Более того, объединение кетодиеты с химиотерапией фактически удваивало этот эффект.

Это благотворное действие, как предполагают ученые, было связано не только с тем, что у опухолей было меньше "стройматериалов" для дальнейшего роста и размножения. Глюкоза, как показали опыты биологов, играла роль своеобразного "антиоксиданта", который препятствовал накоплению агрессивных молекул внутри раковых клеток и дальнейшему повреждению их ДНК.

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