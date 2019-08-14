Медведь утащил тело из свежей могилы с кладбища возле новостроек на Дальнем Востоке

Медведь раскопал свежую могилу в Комсомольске-на-Амуре и унес тело в лес, сообщает портал Komcity.ru.
Инцидент произошел на кладбище "Старт" возле одного из новых городских кварталов, который расположен рядом с лесом.
"Появление медведей на кладбище – не редкость. Хищники заходят сюда, регулярно пугают посетителей и работников. Бывает, что зверей отстреливает полиция. Косолапые лакомятся оставляемыми на могилах угощениями. И теперь не только ими", – пишет портал.
По словам местных работников, ранее этот или другой медведь уже неоднократно пытался рыть землю на месте захоронения, но зверя отпугивали.
В этот же раз ему удалось разрыть свежее захоронение и вытащить тело, которое он унес в лес. Осталась только разодранная одежда и развороченная могила. Тело пока не найдено.
В декабре прошлого года в городе Снежинске комиссия по чрезвычайным ситуациям решала судьбу медведя, который забрел на территорию муниципалитета и прямо в городе лег в спячку возле котельной.
Комментарии
в этой новости все прекрасно
и кладбище возле новостроек
и медведь выкапывающий труп с 2х метровой глубины
а идея хороша... и медведи сыты и копать не нужно
но думается эта новость идет со стороны крематория местного крематория
какое название для кладбища выбрали оптимистичное
ага))) на старт, внимание...
Количество средней численности медведей перевалило среднюю численность стыбреного леса?
Умный медведь. И гроб вскрыл и тело раздел и обратно уложил и унес. Лишь одежду оставил.
там хоронят без гробов и на глубину 50см
Похоронное агентство "Финиш"
как в анекдоте: в меню тушёнка
без гробов и на глубину 50см На случай зомби апокалипсиса ?