Медведь утащил тело из свежей могилы с кладбища возле новостроек на Дальнем Востоке

Медведь раскопал свежую могилу в Комсомольске-на-Амуре и унес тело в лес, сообщает портал Komcity.ru.

Инцидент произошел на кладбище "Старт" возле одного из новых городских кварталов, который расположен рядом с лесом.

"Появление медведей на кладбище – не редкость. Хищники заходят сюда, регулярно пугают посетителей и работников. Бывает, что зверей отстреливает полиция. Косолапые лакомятся оставляемыми на могилах угощениями. И теперь не только ими", – пишет портал.

По словам местных работников, ранее этот или другой медведь уже неоднократно пытался рыть землю на месте захоронения, но зверя отпугивали.

В этот же раз ему удалось разрыть свежее захоронение и вытащить тело, которое он унес в лес. Осталась только разодранная одежда и развороченная могила. Тело пока не найдено.

В декабре прошлого года в городе Снежинске комиссия по чрезвычайным ситуациям решала судьбу медведя, который забрел на территорию муниципалитета и прямо в городе лег в спячку возле котельной.