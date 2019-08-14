Бузовой отправят книги о блокаде Ленинграда и седьмую симфонию Шостаковича

Бузова облизывает тарелку и называет себя блокадницей / Фото: кадр из видео

Певице и телеведущей Ольге Бузовой отправят книги о блокаде Ленинграда и запись седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича после ее шутки о блокаднице, сообщает РИА "Новости".

Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram видео, на котором она облизывает тарелку. "Вот она – настоящая Бузова", – говорит мужской голос за кадром. "Я блокадница", – ответила ему звезда российского шоу-бизнеса. Подписчики выразили недовольство, отметив, что не стоит так бездумно разбрасываться такими словами.

С инициативой отправить книги выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Шутить на тему блокады Ленинграда непозволительно. Я не хочу принижать какие-либо достоинства этой девушки, но выглядит она в этом ролике нелепо и глупо. Очевидно, от нехватки знаний у нее вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка", – отметил депутат.

Он также подчеркнул, что за жизнью Бузовой следят миллионы молодых россиян, которым она должна хороший пример показывать.

"Отправлю ей несколько книг о блокаде Ленинграда – произведения Лидии Гинзбург, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, Леонида Пантелеева, Дмитрия Лихачева. И запись Симфонии №7 Шостаковича. Пусть они у нее будут. Надеюсь, что прочитает, послушает и поймет свою ошибку", – сказал Свищев.

Бузова назвала странной реакцию людей, которых разозлило ее видео. Она напомнила, что родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками, которые всегда учили доедать все, что было на тарелке.