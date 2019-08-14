Горячую воду отключат у 15 тысяч жителей Барнаула из-за ремонта теплосетей

Временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов районов города и поселка Новосиликатного, в которых проживают более 15,5 тысячи человек, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

с 9:00 16 августа по 30 августа – дом по адресу проспект Строителей, 41а;

с 9:00 19 августа до 9:00 29 августа – 24 многоквартирных дома и шесть социальных учреждений в пос. Новосиликатном;

с 9:00 15 августа до 9:00 16 августа – 29 многоквартирных домов, два детских сада и частный дом по пр. Ленина, ул. Профинтерна, Деповской, Свердлова и Новоугольной;

с 9:00 до 21:00 15 августа – 13 многоквартирных домов по пр. Ленина, ул. Советской и Брестской.

В связи с необходимостью проводить работы поэтапно, для того чтобы не перекрывать дорожное движение и выезд жителей с второстепенных дорог частного сектора, на ул. Волгоградской вынужденно продлены сроки отключения горячей воды на участке в районе ул. Советской Армии, 133.

До 17:00 23 августа – пять многоквартирных домов, 237 частных домов в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Контурного.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующих временного ограничения ресурса.

До 9:00 16 августа – шесть многоквартирных домов и детский сад по улицам Папанинцев и Челюскинцев, в пер. Сейфуллинском.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакого знака – ресурс исправно подается, если же горячей воды по какой-то причине нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан, отмечают в СГК.