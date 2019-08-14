Горячую воду отключат у 15 тысяч жителей Барнаула из-за ремонта теплосетей

Временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов районов города и поселка Новосиликатный, в которых проживают более 15,5 тысяч человек, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

с 9.00 16 августа по 30 августа — дом по адресу проспект Строителей, 41а;

с 9.00 19 августа до 9.00 29 августа — 24 многоквартирных дома и шесть социальных учреждений пос. Новосиликатный;

с 9.00 15 августа до 9.00 16 августа - 29 многоквартирных домов, два детских сада и частный дом по пр-ту Ленина, ул. Профинтерна, Деповской, Свердлова и Новоугольной;

с 9.00 до 21.00 15 августа — 13 многоквартирных домов по пр-ту Ленина, ул. Советской и Брестской.

В связи с необходимостью проводить работы поэтапно, для того что бы не перекрывать дорожное движение и выезд жителей с второстепенных дорог частного сектора на ул.Волгоградская вынуждено продлены сроки отключения горячей воды на участке в районе адреса Советской Армии, 133.

До 17.00 23 августа — пять многоквартирных домов, 237 частных домов в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Контурного.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса.

До 9.00 16 августа — шесть многоквартирных домов и детский сад по улицам Папанинцев и Челюскинцев, пер. Сейфуллинский.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакого знака – ресурс исправно подается, если же горячей воды по какой-то причине нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан, отмечают в СГК.