Опубликовано видео ДТП с переворотом "Лексуса" на пешеходном переходе в Барнауле

Появилось видео с моментом ДТП в Барнауле, в результате которого автомобиль Lexus после столкновения с маршрутным автобусом перевернулся на бок, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Судя по видео, водитель "Лексуса" решил с левого ряда повернуть прямо перед едущей "Газелью". В итоге маршрутка въехала в зад дорогой иномарке, ускорив желание водителя побыстрее повернуть.
ДТП произошло на улице Балтийской. На кадрах маршрутка полупустая – внутри сидят несколько пассажиров. О пострадавших не сообщалось.
Комментарии
откуда хочу.. оттуда и поворачиваю)))
Какой в жизни, такой и за рулем.
внимание и правила - игнорируется напрочь!!!
Газелист - красавчик!)) не стал резко тормозить и уходить. Всё правильно сделал)
Кока штрафы не будут выписываться в % от стоимости машины, НИКТО НЕ БУДЕТ СОБЛЮДАТЬ ПДД!!! а 800р для этого лексусовода - поржать!
Да хорошо хоть люди там не стояли. Ну и удод этот лексусовод.
на другом видео видно, как газелист резко тормозит, и газель приседает
в последнее время часто наблюдаю оленей которые поворачивают вопреки знакам и при этом про указатель поворота напрочь забывают.