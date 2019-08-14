Информацию о едва не случившемся крушении теплохода на Оби вблизи Барнаула проверяет следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СКР, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет об инциденте, произошедшем 9 августа. Принадлежащий частной организации теплоход потерял управление и несся на камни. Столкновения удалось избежать только благодаря тому, что рядом оказался другой теплоход, экипаж которого пришел на выручку.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Комментарии
Это где возле барнаула камни???
При отказе основной системы управления на теплоходе есть аварийная система управления. Так что ничего криминального не случилось
Вот ни разу не видел на речных теплоходах второго штурвала
Есть камни еще какие острые, на правой стороне мы в хлам пьяные на моторке там чуть не разбились...
Напротив санатория Барнаул, где лэп
14.08.2019 12:30
- гость -
как устроены теплоходы вы не знаете. не на всех есть штурвал
возле нового моста хватает камней
Пьяное быдло только на таких теплоходах и возить...
я этих тварей 5 лет на одно корыто собирал...
Опять "Барракуда" начала "егозить". К ответу разгильдяев!
Давно пора в металлолом сдать это корыто