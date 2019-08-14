Информацию о едва не случившемся крушении теплохода на Оби вблизи Барнаула проверяет следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СКР, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об инциденте, произошедшем 9 августа. Принадлежащий частной организации теплоход потерял управление и несся на камни. Столкновения удалось избежать только благодаря тому, что рядом оказался другой теплоход, экипаж которого пришел на выручку.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение.