На Алтае судят мать за нанесение смертельной травмы ребенку

27-летняя жительница Горно-Алтайска ответит перед судом за нанесение травмы своему малолетнему ребенку, от которой впоследствии он скончался.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, трагедия случилась 22 мая 2019 года в одном из домов республиканской столицы.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела, возбужденного против женщины. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Материалы дела переданы на рассмотрение в суд. Горе-матери грозит до 15 лет лишения свободы.