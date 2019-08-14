Компания МТС отмечает рост популярности спутникового телевидения в Алтайском крае: за первое полугодие жители края приобрели в 1,5 раза больше "тарелок" СТВ МТС по сравнению с тем же периодом прошлого года. А число ежемесячно продаваемых в крае комплектов СТВ стабильно увеличивается на 15%.

Спутниковое ТВ с начала года активно подключали в удаленных и сельских поселениях края, где ему нет альтернативы, а также в пригородах, где оборудование приобретают как второй или третий экраны для дачи, загородного дома и городских квартир, даже если есть альтернатива в виде кабельного ТВ. Больше всего "тарелок" появилось на крышах в обществах "Алтай", "Алтайский садовод", "Сибирский садовод", в частном секторе в Ленинском и Центральном районах Барнаула. В топ-3 "главных по тарелочкам" вошли Алтайский, Бийский и Змеиногорский районы края.

Федеральная база абонентов "спутника" МТС за год выросла также в полтора раза, к концу первого полугодия число его постоянных подписчиков превысило 750 тысяч. Во втором квартале 2019 года оператор стал лидером рынка по приросту абонентской базы и продолжает демонстрировать положительную динамику на фоне общей стагнации рынка платного ТВ. По данным аналитиков, на долю МТС пришлось больше 80% всех новых подключений к услугам платных операторов в России во втором квартале.

В компании считают, что популярность спутникового ТВ МТС растет прежде всего благодаря конкурентным тарифам и качественному пулу каналов. Так, компания предлагает своим абонентам в Алтайском крае подключить одновременно спутниковое телевидение и мобильный интернет-роутер 4G с суммарной скидкой на услуги и оборудование свыше 30%. Предложение пакета из двух популярных услуг по сниженной цене обусловило спрос на конвергент – в Алтайском крае на его долю приходится треть от всех подключений спутникового ТВ.

Кроме Алтайского края в пятерку сибирских регионов с наибольшим приростом абонентов спутникового ТВ МТС также вошли Кемеровская, Иркутская, Новосибирская области и Красноярский край.

На сегодняшний день спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Абоненты получают доступ сразу к 220 каналам. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети компании, насчитывающей более 5 800 салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.