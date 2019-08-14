Среда, 14 Август, 18:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,2
€ 72,9
Обь
160см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Дачники активно скупают "тарелки": в Алтайском крае вырос спрос на спутниковое ТВ

, ИА "Амител"
Согласно статистике, наш край вошел в топ-5 сибирских регионов с наибольшей популярностью "спутника"
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Компания МТС отмечает рост популярности спутникового телевидения в Алтайском крае: за первое полугодие жители края приобрели в 1,5 раза больше "тарелок" СТВ МТС по сравнению с тем же периодом прошлого года. А число ежемесячно продаваемых в крае комплектов СТВ стабильно увеличивается на 15%.

Спутниковое ТВ с начала года активно подключали в удаленных и сельских поселениях края, где ему нет альтернативы, а также в пригородах, где оборудование приобретают как второй или третий экраны для дачи, загородного дома и городских квартир, даже если есть альтернатива в виде кабельного ТВ. Больше всего "тарелок" появилось на крышах в обществах "Алтай", "Алтайский садовод", "Сибирский садовод", в частном секторе в Ленинском и Центральном районах Барнаула. В топ-3 "главных по тарелочкам" вошли Алтайский, Бийский и Змеиногорский районы края.

Федеральная база абонентов "спутника" МТС за год выросла также в полтора раза, к концу первого полугодия число его постоянных подписчиков превысило 750 тысяч. Во втором квартале 2019 года оператор стал лидером рынка по приросту абонентской базы и продолжает демонстрировать положительную динамику на фоне общей стагнации рынка платного ТВ. По данным аналитиков, на долю МТС пришлось больше 80% всех новых подключений к услугам платных операторов в России во втором квартале.

В компании считают, что популярность спутникового ТВ МТС растет прежде всего благодаря конкурентным тарифам и качественному пулу каналов. Так, компания предлагает своим абонентам в Алтайском крае подключить одновременно спутниковое телевидение и мобильный интернет-роутер 4G с суммарной скидкой на услуги и оборудование свыше 30%. Предложение пакета из двух популярных услуг по сниженной цене обусловило спрос на конвергент – в Алтайском крае на его долю приходится треть от всех подключений спутникового ТВ.

Кроме Алтайского края в пятерку сибирских регионов с наибольшим приростом абонентов спутникового ТВ МТС также вошли Кемеровская, Иркутская, Новосибирская области и Красноярский край.

На сегодняшний день спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Абоненты получают доступ сразу к 220 каналам. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети компании, насчитывающей более 5 800 салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
18:26
Активисты: автобусов на трех востребованных маршрутах стало меньше в Барнауле 0
17:47
Первый пешеходный фонтан в Барнауле: более 22 млн рублей направят на благоустройство 1
16:59
Какие новые мошенничества грозят клиентам банков в 2019 году и как от них уберечься 0
16:47
Опубликовано видео ДТП с переворотом "Лексуса" на пешеходном переходе в Барнауле 8
16:32
Дачники активно скупают "тарелки": в Алтайском крае вырос спрос на спутниковое ТВ 0
16:12
Горячую воду отключат у 15 тысяч жителей Барнаула из-за ремонта теплосетей 0
15:47
Заведующую детсадом будут судить после падения фортепиано на девочку 0
15:19
Бузовой отправят книги о блокаде Ленинграда и седьмую симфонию Шостаковича 5
14:59
Подросток из Томска пострадал в ДТП в Горном Алтае 0
14:27
Медведь утащил тело из свежей могилы с кладбища возле новостроек на Дальнем Востоке 10
14:20
Танцы, песни и много лакомства: праздник "Медовый Спас на Алтае" открыли в Барнауле 0
14:10
15 августа алтайские УК проведут день открытых дверей 1
13:53
Диету, понижающую вероятность развития рака, назвали медики 6
13:48
Томенко создал Совет общественных инициатив при губернаторе 3
13:32
Россияне разжиреют: идею четырехдневной рабочей недели оценили врачи 16
13:12
ПФР расскажет, какие льготы полагаются алтайским предпенсионерам 6
12:56
Настоящий рыцарь: Путин встал на колено и поцеловал руку девочке-балерине 30
12:42
Мошенники звонят жителям Алтайского края с номеров банков 7
12:23
Сергей Шубенков в составе сборной Европы поборется с командой США 19
11:56
На Алтае судят мать за нанесение смертельной травмы ребенку 1
11:38
"Миссис Россия – 2019" не поедет на мировой конкурс красоты из-за травли в интернете 24
11:27
СК проверяет чудом предотвращенное крушение теплохода возле Барнаула 13
11:08
Запрет на эксплуатацию старых машин могут ввести в России 30
10:46
Студенты важнее: АлтГТУ не будет менять проект манежа для Сергея Шубенкова и других 42
10:32
Конкурс растет: в АГМУ подведены итоги приема на бюджетную форму обучения 2
10:23
Поросль клена обрезают в Барнауле после жалоб на бомжей 25
10:02
"Экспорт – это совсем несложно": интервью с главой Российского экспортного центра 0
09:52
Дым от лесных пожаров в Сибири скоро накроет Гренландию 4
09:31
Какие анализы сдавать в качестве ежегодной профилактики, если вы живете в Сибири 0
09:17
Республике Алтай выделят 1,5 млрд рублей на строительство детсадов 0
08:49
Мошенники опустошают счета через приложение. Как защититься 2
08:15
Алтайского бизнесмена обвиняют в неуплате 6 млн рублей налогов 15
08:02
Камень в лобовое: эксперт о том, что делать, если автостекло треснуло или разбилось 4
07:41
Медовый Спас – 2019. Как его отмечают и что нельзя делать в этот день 0
07:26
Поставщики срывают аукционы на закупку лекарств в Алтайском крае 17
07:02
Не мед, не гречка, не сыр. Международную детскую деревню назвали новым брендом Алтая 0
06:25
10 партий и полторы сотни самовыдвиженцев примут участие в местных выборах на Алтае 7
22:50
Сибиряк, оскорбивший Путина из-за маленькой зарплаты, был оштрафован на 30 тысяч 22
22:12
Уголь вытек из вагонов: жидкое твердое топливо привезли на ТЭЦ курорта Яровое 3
21:51
"У нас принято доедать": Бузова оправдалась за то, что назвала себя блокадницей 4
21:01
Компенсацию из-за ошибочного призыва в армию получит уволившийся с работы россиянин 0
20:40
Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу с министром на борту 7
20:02
Несколько жилых домов были оцеплены полицией в Барнауле 1
19:39
Вечер, август, Барнаул: фотопрогулка по улицам столицы 0
19:29
Госпрограмму на 11,7 млрд рублей по обеспечению населения ЖКУ утвердили на Алтае 0
18:59
Томенко объяснил, почему на Алтай стало летать больше самолетов, но цены не падают 8
18:16
Песков осудил и оправдал жестокость полиции на митингах в Москве 19
17:42
Виктор Томенко встретился с участниками медиаэкспедиции и выпустил в Обь сазанов 0
17:07
Алтайтурцентр заказал за миллион серию видео "Времена года в Алтайском крае" 1
16:54
Как загадать желание на падающую звезду 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.