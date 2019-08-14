Злоумышленники научились подделывать телефонные номера алтайских банков, сообщила Amic.ru пресс-секретарь регионального отделения Сибирского главного управления Центробанка РФ Екатерина Ивлева.

По ее словам, получая звонок, гражданин может быть введен заблуждение тем, что на экране смартфона высвечивается номер банка.

"Злоумышленник может даже знать имя владельца, последние цифры карты и остаток по счету", – предупреждает Ивлева.

Воспользовавшись доверчивостью человека, мошенник от имени банка по надуманному поводу (например, для предотвращения "угрозы странного снятия средств") выманивает у человека данные его карты.

Как правило, это CVV-код (три цифры на обратной стороне карты), ПИН-код, срок действия карты. Кроме того, он может попросить назвать СМС-коды, приходящие на телефон для подтверждения операции.

Сотрудники банков не уполномочены запрашивать такую информацию, подчеркнула представитель ЦБ. В таких случаях лучше вообще прекратить разговор.

"Позвоните в свой банк самостоятельно. Но не перезванивайте на входящий номер, чтобы вновь не попасть к мошенникам, – уточнила Ивлева. – Воспользоваться нужно номером, который указан на банковской карте или официальном сайте банка".

Ранее стало известно еще об одном новом способе "вытягивания" денег со счетов клиентов Мобильного банка. Доверившись мошенникам, они устанавливают приложение, с помощью которого злоумышленники получают полный удаленный доступ к смартфону.