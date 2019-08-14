Прямая линия по вопросам, связанным с наступлением предпенсионного возраста, пройдет в Алтайском крае 20 августа, сообщила Amic.ru ведущий специалист – эксперт группы по взаимодействию со СМИ регионального ОПФР Юлия Стешенкова.

По ее словам, с 10:00 до 11:00 местные жители могут позвонить по номеру 8 (3852) 39-98-00 и узнать, как подтвердить статус предпенсионера, какие при этом полагаются льготы, а также иную интересующую информацию по данной тематике.

Напомним, предпенсионер – это работник, которому до выхода на пенсию остается не более пяти лет. В Алтайском крае к такой категории может быть отнесено 150-152 тысячи человек. Они будут иметь ряд льгот.

Например, им положены льготы по налогам на транспорт и недвижимость, два дня оплачиваемого отпуска ежегодно для прохождения диспансеризации, а также переобучение или повышение квалификации.