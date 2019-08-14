Прямая линия по вопросам, связанным с наступлением предпенсионного возраста, пройдет в Алтайском крае 20 августа, сообщила Amic.ru ведущий специалист – эксперт группы по взаимодействию со СМИ регионального ОПФР Юлия Стешенкова.
По ее словам, с 10:00 до 11:00 местные жители могут позвонить по номеру 8 (3852) 39-98-00 и узнать, как подтвердить статус предпенсионера, какие при этом полагаются льготы, а также иную интересующую информацию по данной тематике.
Напомним, предпенсионер – это работник, которому до выхода на пенсию остается не более пяти лет. В Алтайском крае к такой категории может быть отнесено 150-152 тысячи человек. Они будут иметь ряд льгот.
Например, им положены льготы по налогам на транспорт и недвижимость, два дня оплачиваемого отпуска ежегодно для прохождения диспансеризации, а также переобучение или повышение квалификации.
Комментарии
150 000 человек.
60 мин. по телефону на всех
Вот это нагрузка !!!
Отобрать всё, чтобы потом дать малость. Да пошли вы
узнать, как подтвердить статус предпенсионера, какие при этом полагаются льготы, а также иную интересующую информацию по данной тематике.
дык иную информацию мы и так знаем - у среднестатистического предпенсионера украли 5 лет пенсионной жизни и 864 тысячи рублей номинированных в билетах банка россии....
Народ какой то злой пошел, им пенсионный возраст продлевают а они кочевряжутся! Конечно должны быть и акции типа бесплатная эвтаназия с выходом на пенсию. Вышел на пенсию попрощался с родными, кубик шприца и не в тягость никому. Ни родным и в первую очередь государству.
Хороший преступник он какой, а вот такой: вначале отнимет 5 лет пенсионной жизни и 864 тысячи рублей номинированных в билетах банка россии..., а потом вернет тысячи три и он уже и не преступник вовсе, а благодетель.