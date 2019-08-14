Глава Алтайского края подписал указ о создании Совета общественных инициатив при губернаторе. Он опубликован на официальном сайте правительства Алтайского края.
Как следует из документа, главная цель новой структуры – это участие общественности в обсуждении значимых вопросов и подготовке предложений, которые будут направлены на развитие общественно-политической и социально-экономической жизни региона.
Он будет взаимодействовать с органами власти, разрабатывать и обсуждать проекты, а также помогать их реализовывать в рамках госпрограмм.
Помимо этого в обязанности Совета войдет "посредничество" во взаимодействии общественности и власти. То есть он будет доносить наиболее актуальные идеи, проблемы и жалобы населения до губернатора, а сведения о том, какие проекты реализуются и готовятся властями – до граждан.
В состав Совета войдут жители региона, имеющие особые заслуги в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, областях науки, культуры, искусства, здравоохранения и иных сферах.
Комментарии
"То есть он будет доносить наиболее актуальные идеи, проблемы и жалобы населения до губернатора" комменты пусть читает, там все это есть.
Из серии "кто ходил в шубах,тот и будет ходить"? Лохастеньким предпенсионерам- неудачьникам дайте голос?
вы когда работать будете, алё!?